Reggio Calabria, lite per futili motivi a Mammola: accoltella un coetaneo alla gola, arrestato 60enne

Un sessantenne, F.S., originario della piana di Gioia Tauro, è stato arrestato dai carabinieri a Cinquefrondi perchè accusato del tentato omicidio di un coetaneo. Tra i due uomini c’è stato un litigio per futili motivi a Mammola, nella locride. F.S ha colpito il rivale con un coltello alla gola ed è fuggito.La vittima è stata soccorsa e trasportata nell’ospedale di Locri dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. I carabinieri, coordinati dalle procure di Palmi e Locri, sono intervenuti sul luogo del ferimento e, dopo aver ricostruito l’accaduto, hanno rintracciato il sessantenne e lo hanno arrestato.