Reggio Calabria, l’attività venatoria entra nell’era digitale: arriva il Registro di Battuta elettronico

“Basta carta, più efficienza e dati disponibili in tempo reale. ATC RC1 introduce il Registro di Battuta totalmente elettronico, una soluzione sviluppata con XCACCIA che rappresenta un importante passo avanti nella gestione dell’attività venatoria. L’obiettivo è chiaro: rendere le operazioni più semplici, veloci e sicure, riducendo la complessità della gestione tradizionale e garantendo maggiore tracciabilità delle informazioni. UN REGISTRO DI BATTUTA 100% ELETTRONICO. Con il nuovo sistema non è più necessario utilizzare il registro cartaceo. Le informazioni vengono inserite direttamente in formato digitale e sono sincronizzate automaticamente, permettendo di avere dati aggiornati in tempo reale. Il sistema consente di gestire con pochi semplici passaggi tutte le principali fasi della battuta: dall’inserimento della data, dell’ora e della località, alla registrazione delle presenze, fino alla gestione dei prelievi, delle note e della chiusura della battuta”. Lo afferma in una nota ATC RC1 e XCACCIA.

“SEMPLICE PER CHI LO UTILIZZA. La gestione è stata progettata per essere intuitiva e immediata. Con un semplice click è possibile confermare le presenze dei cacciatori, inserire eventuali ospiti e gestire le uscite. Anche la registrazione dei prelievi è semplice e dettagliata, con la possibilità di indicare una o più località e inserire le relative specifiche. Al termine della battuta, i dati vengono sincronizzati e archiviati, consentendo una consultazione ordinata e sicura delle informazioni”.

“TUTTI I DATI, SEMPRE DISPONIBILI. Uno dei principali vantaggi del Registro elettronico è la possibilità di disporre dei dati in tempo reale. Il sistema permette di consultare lo storico, esportare i dati e realizzare analisi e report, offrendo all’ATC strumenti più efficaci per la gestione e il monitoraggio dell’attività. La digitalizzazione contribuisce inoltre a ridurre gli errori e le irregolarità e a garantire un’archiviazione sicura e sempre disponibile”.

“UN PASSO AVANTI VERSO IL FUTURO. L’introduzione del Registro di Battuta totalmente elettronico rappresenta per ATC RC1 un traguardo storico ,una scelta che guarda al futuro e che punta a una gestione dell’attività venatoria sempre più moderna, efficiente, trasparente e sostenibile. INNOVAZIONE CHE SEMPLIFICA. TECNOLOGIA CHE RENDE TUTTO PIÙ TRASPARENTE. Con ATC RC1 e XCACCIA, il Registro di Battuta entra nell’era digitale: meno carta, meno complessità e più controllo sulle informazioni. Un nuovo modo di gestire la battuta. Più semplice, più veloce, più sicuro”.