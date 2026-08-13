Reggio Calabria, l’artista reggino S.I.M.O. canta al tramonto sul Lungomare: live il 18 agosto | INFO

Un live acustico al tramonto per incontrare il pubblico e celebrare un’importante tappa del proprio percorso musicale. Martedì 18 agosto 2026, dalle ore 19:30, il giovane artista reggino S.I.M.O. si esibirà sul Lungomare di Reggio Calabria, lungo la Via Marina Alta, all’altezza del locale Sottozero. L’evento sarà gratuito e aperto a tutti. L’appuntamento nasce per festeggiare i 10mila ascolti raggiunti su Spotify da “VITA”, l’ultimo brano di S.I.M.O., pubblicato il 27 marzo 2026. Un risultato che corona un anno di forte crescita anche sui social, dove l’artista conta oltre 11mila follower su Instagram, 22mila su TikTok e 12mila su Facebook.

Niente grande palco, dunque, ma un concerto intimo e informale nella suggestiva cornice dello Stretto di Messina, pensato per creare un contatto diretto tra S.I.M.O. e le persone che ne hanno seguito e sostenuto il cammino artistico.

La scelta del Lungomare di Reggio Calabria ribadisce inoltre il legame profondo del cantante con la sua città. Il territorio reggino rappresenta infatti un elemento centrale della sua musica e della sua comunicazione. Anche l’organizzazione dell’iniziativa ha coinvolto realtà e professionisti locali, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le energie creative di Reggio Calabria.