Reggio Calabria, l’arte diventa inclusione: i laboratori Dedalo approdano all’opera di Tresoldi

I laboratori artistici della Galleria d’Arte Dedalo escono dagli spazi espositivi e incontrano la città. L’evento “Fine Anno in Dedalo”, organizzato dall’omonima galleria, si è svolto presso l’opera di Tresoldi sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, alla presenza del consigliere comunale di Noi Moderati Mario Cardia, che ha espresso apprezzamento per un’iniziativa capace di unire arte, inclusione sociale e valorizzazione dei luoghi simbolo della città. Durante l’anno, nella sede di via Salvatore Quasimodo, la Galleria d’Arte Dedalo ha ospitato laboratori creativi nei quali le allieve hanno sviluppato competenze artistiche ed emotive attraverso l’utilizzo di pennelli, matite e argilla. Il percorso è stato pensato per insegnare a dosare forza e delicatezza, incanalare le emozioni attraverso il tratto e stimolare l’autonomia nelle scelte, trasformando l’arte in uno strumento di cura e di profonda conoscenza di sé.

Il progetto dedica particolare attenzione anche alle famiglie delle persone con disabilità. Dedalo consente infatti di personalizzare giorni e orari di frequenza, così da armonizzare le esigenze dei partecipanti con quelle dei genitori e alleggerire la gestione della quotidianità senza costringere i ragazzi a rinunciare agli appuntamenti. L’inclusione viene quindi affrontata come un percorso che coinvolge l’intero nucleo familiare e non soltanto il singolo. A conclusione dell’attività annuale, la curatrice Silvana Marrapodi ha proposto un’installazione dedicata al mare e alle creature marine, coinvolgendo direttamente le partecipanti sia nella realizzazione delle opere sia nell’allestimento. L’obiettivo è stato permettere loro di conoscere tutte le fasi del lavoro dell’artista, dalla nascita dell’idea fino alla presentazione al pubblico.

Il consigliere Mario Cardia ha sostenuto il progetto e ha promosso la possibilità di portare i laboratori fuori dalla galleria, rendendoli visibili ai cittadini reggini e ai numerosi turisti presenti presso l’opera di Tresoldi. L’allestimento ha così creato un dialogo tra il mare, la città e l’espressione artistica delle partecipanti. “Ho creduto sin dal primo momento in questo progetto perché rappresenta il volto più autentico dell’arte: uno strumento di crescita, inclusione e partecipazione. Portare i laboratori di Dedalo fuori dagli spazi della galleria e nel cuore del Lungomare Falcomatà ha significato condividere con la città un percorso fatto di talento, impegno ed emozioni. Le opere realizzate raccontano non solo la creatività delle partecipanti, ma anche il valore di un’esperienza che favorisce autonomia, consapevolezza e relazioni. Reggio Calabria deve continuare a sostenere iniziative come questa, capaci di coniugare cultura, inclusione sociale e valorizzazione dei nostri luoghi simbolo. Ringrazio Silvana Marrapodi e tutta la Galleria d’Arte Dedalo per la passione e la sensibilità con cui portano avanti un progetto che arricchisce l’intera comunità. Continuerò a sostenere ogni iniziativa che metta al centro la persona, la cultura e l’inclusione, perché è da questi valori che passa la crescita della nostra città, così Mario Cardia”.

L’anno di laboratori firmato Dedalo si è concluso tra applausi e partecipazione. La nuova annualità prenderà il via a settembre, quando saranno aperte le iscrizioni a chiunque desideri intraprendere un percorso di conoscenza di sé attraverso l’arte.