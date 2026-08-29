Reggio Calabria, la Sesta Commissione Consiliare del Comune in visita alla Camera di Commercio

Programmazione integrata, innovazione e nuove strategie per la crescita del territorio: è questo il percorso avviato con l’incontro tra i vertici della Camera di Commercio di Reggio Calabria e la Sesta Commissione Consiliare “Attività Produttive” del Comune di Reggio Calabria, svoltosi il 25 agosto nel Salone Camerale dell’Ente. Un confronto istituzionale che punta a rafforzare la collaborazione tra gli enti e a creare nuove opportunità per il sistema economico reggino. All’incontro hanno preso parte il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il Segretario generale Natina Crea, i consiglieri camerali, il Presidente della Sesta Commissione Marco Parisi e i componenti della Commissione consiliare.

L’iniziativa è nata dalla volontà della Commissione “Attività Produttive” di portare il proprio lavoro anche fuori dalle sedi istituzionali, entrando in contatto diretto con una delle realtà maggiormente strategiche per la vita economica della città. Un momento considerato particolarmente significativo anche alla luce del fatto che il Comune di Reggio Calabria, dopo l’uscita dal piano di riequilibrio finanziario, può tornare a programmare investimenti e politiche di sviluppo con una maggiore capacità di intervento.

Una programmazione comune per sostenere imprese e territorio

Nel corso dell’incontro il Presidente Antonino Tramontana ha illustrato il programma di attività e gli interventi economici messi in campo dalla Camera di Commercio a favore delle imprese e del territorio, evidenziando la necessità di costruire una programmazione integrata tra l’Ente camerale e l’Amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di mettere a sistema risorse, competenze e strumenti disponibili, aumentando l’efficacia delle azioni rivolte al tessuto produttivo e alla comunità reggina. “La Camera lavora ogni giorno per essere un punto di riferimento concreto per le imprese e per la comunità reggina. Mettere in dialogo la programmazione camerale con quella del Comune significa creare valore, rafforzare la competitività del territorio e offrire alle imprese strumenti più efficaci per crescere”, ha dichiarato il Presidente Tramontana.

La collaborazione più intensa tra Comune e Camera di Commercio, insieme agli altri enti che operano con obiettivi comuni, viene indicata come uno strumento capace di generare valore per il sistema economico locale, creando un vero e proprio ponte tra le esigenze delle aziende e le politiche di sviluppo del territorio. Attraverso la costruzione di una rete istituzionale, gli enti coinvolti potranno attivare leve strategiche di crescita in diversi ambiti, tra cui:

innovazione e digitalizzazione ;

; valorizzazione dell’offerta turistica e del patrimonio culturale ;

; internazionalizzazione e apertura ai mercati esteri ;

; qualificazione delle filiere produttive ;

; semplificazione amministrativa e integrazione dei servizi digitali ;

; attrattività territoriale e promozione delle eccellenze locali.

La sfida per il territorio, secondo quanto emerso durante il confronto, passa dalla capacità di affrontare i cambiamenti globali attraverso strategie condivise, puntando sull’attrazione di competenze, sulla capacità di trattenere valore e sulla costruzione di alleanze istituzionali solide. Il successo delle politiche di crescita dipenderà dalla capacità di creare condizioni giuridiche e istituzionali favorevoli allo sviluppo economico, favorendo la competitività delle imprese e la valorizzazione delle potenzialità locali.

L’incontro del 25 agosto rappresenta il primo passo di un percorso che Camera di Commercio e Comune di Reggio Calabria intendono portare avanti attraverso ulteriori momenti di confronto diretto, con l’obiettivo di costruire progettualità condivise e risposte concrete alle esigenze delle imprese e della comunità reggina. La Camera di Commercio ha infine rivolto un ringraziamento alla Sesta Commissione Consiliare “Attività Produttive”, alla Presidenza del Consiglio comunale e al Sindaco Cannizzaro per la disponibilità, l’attenzione e il dialogo istituzionale che hanno reso possibile questo momento di confronto.