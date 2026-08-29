Reggio Calabria, l’A.S.D. Stadio riapre i cancelli ai giovani calciatori: pronto l’Open Day

Ripartono i sogni in campo per i giovani appassionati di calcio di Reggio Calabria. Lunedì 31 agosto, il centro sportivo dell’A.S.D. Stadio di via Padova riaprirà i propri cancelli per l’Open Day ufficiale della nuova stagione calcistica, un appuntamento pensato per accogliere bambini e bambine interessati a conoscere la scuola calcio e il progetto della società. L’iniziativa sarà un momento di festa, gioco e condivisione, con l’obiettivo di permettere ai giovani atleti e alle loro famiglie di entrare in contatto con l’ambiente sportivo e con lo staff dell’A.S.D. Stadio. Durante il pomeriggio i partecipanti potranno scendere direttamente in campo, prendere parte ai primi allenamenti gratuiti guidati da istruttori qualificati e vivere l’esperienza di un allenamento all’interno della scuola calcio.

L’Open Day si svolgerà il 31 agosto presso il Campo sportivo A.S.D. Stadio, in via Padova a Reggio Calabria, ed è rivolto a bambini e bambine delle categorie giovanili 2012/13/14/15. Il programma prevede sessioni di allenamento aperte, giochi coordinativi e momenti di confronto tra genitori e staff tecnico, offrendo alle famiglie la possibilità di conoscere da vicino la metodologia di lavoro e il percorso educativo proposto dalla società.

Lo sport come crescita, inclusione e formazione

L’A.S.D. Stadio punta da sempre a promuovere il calcio non soltanto come attività sportiva, ma anche come strumento educativo capace di trasmettere valori importanti ai più giovani. Attraverso il gioco e la pratica sportiva, la società valorizza infatti principi come rispetto, spirito di squadra e inclusione sociale, elementi considerati fondamentali nel percorso di crescita dei ragazzi dentro e fuori dal campo.

Per partecipare all’iniziativa è consigliato presentarsi con abbigliamento sportivo, così da poter prendere parte alle attività previste. La cittadinanza e tutte le famiglie sono invitate a condividere un pomeriggio dedicato allo sport, al divertimento e alla socializzazione. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile recarsi direttamente presso la segreteria del campo di via Padova oppure contattare i canali ufficiali dell’A.S.D. Stadio dei fratelli Babuscia.