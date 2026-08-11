Reggio Calabria, la proposta di un cittadino: “due Infopoint alla stazione e all’aeroporto per accogliere meglio i turisti”

Due Infopoint turistici, uno alla stazione ferroviaria e uno all’aeroporto di Reggio Calabria, per offrire informazioni, assistenza e un primo punto di riferimento a chi arriva in città. È la proposta avanzata da un cittadino reggino e lettore di StrettoWeb, che ha voluto sottoporre all’attenzione della redazione un’idea semplice ma, a suo giudizio, significativa per migliorare l’accoglienza turistica. Il suggerimento nasce dalla volontà di rendere più agevole l’arrivo dei visitatori nei principali punti di accesso alla città, fornendo fin da subito indicazioni utili su servizi, trasporti, luoghi di interesse, eventi, strutture ricettive e itinerari. Un presidio informativo, secondo il lettore, potrebbe rappresentare un ulteriore tassello nel percorso di crescita di Reggio Calabria come città turistica.

Infopoint alla stazione e all’aeroporto, il messaggio del lettore

Nel suo intervento, il cittadino evidenzia soprattutto il valore pratico di un servizio di orientamento rivolto a chi arriva per la prima volta in città. La stazione ferroviaria e l’aeroporto dello Stretto rappresentano infatti due snodi strategici per l’ingresso di turisti e visitatori, e la presenza di personale dedicato potrebbe facilitare la scoperta del territorio fin dai primi minuti di permanenza. Il lettore scrive di voler sottoporre all’attenzione della redazione “la possibile proposta di istituire due INFOPOINT, sia alla stazione ferroviaria che all’Aeroporto, che possano informare e supportare i visitatori e i turisti della nostra bellissima citta’”. L’obiettivo indicato è quello di trasformare un intervento organizzativo relativamente semplice in uno strumento capace di migliorare la qualità dell’accoglienza e la percezione complessiva della città.

Reggio Calabria città turistica, l’importanza dell’accoglienza

La proposta si inserisce in un tema più ampio che riguarda la capacità di Reggio Calabria di presentarsi ai visitatori in maniera sempre più organizzata, accessibile e riconoscibile. L’accoglienza rappresenta infatti uno degli elementi centrali dell’esperienza turistica, soprattutto nei luoghi di arrivo dove il visitatore cerca immediatamente informazioni chiare su come muoversi e su cosa vedere. Un punto informativo turistico potrebbe diventare anche uno spazio di promozione delle numerose risorse culturali, archeologiche, paesaggistiche ed enogastronomiche della città e dell’intero territorio metropolitano, favorendo una maggiore conoscenza delle attrazioni e contribuendo a distribuire i flussi oltre i luoghi più noti.

“Un piccolo ma significativo intervento”

Il cittadino definisce l’eventuale istituzione dei due Infopoint “un piccolo ma significativo intervento che va nella direzione di agevolare sempre più il percorso di Reggio come citta turistica”. Una proposta che parte dunque dal basso e che punta a rafforzare il rapporto tra turismo, servizi e accoglienza, mettendo al centro le esigenze di chi sceglie Reggio Calabria come meta di viaggio. L’idea è quella di offrire un riferimento immediatamente visibile e accessibile, capace di accompagnare il visitatore nella scoperta della città e di rendere più semplice il primo contatto con il territorio.