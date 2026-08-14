Reggio Calabria, la IV FT si ritrova 25 anni dopo il diploma: emozioni e ricordi tra gli ex compagni

A 25 anni dal diploma, un gruppo di ex compagni della IV FT dell’Istituto Magistrale T. Gulli di Reggio Calabria è tornata a riunirsi per rivivere insieme emozioni, ricordi e momenti che il tempo non ha cancellato. È stato un incontro speciale, fatto di sorrisi, racconti e tanta nostalgia per quegli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Ognuno ha portato con sé una parte di quella storia comune, fatta di amicizie, risate, esperienze e piccoli grandi momenti che, ancora oggi, fanno parte dei ricordi più belli.

Ritrovarsi dopo tanti anni ha significato riscoprire volti e persone che hanno accompagnato un periodo importante della vita. Sono cambiate le strade, le esperienze e le vite di ciascuno, ma davanti a un ricordo condiviso è sembrato, per un attimo, di tornare indietro nel tempo. La serata è stata così l’occasione per raccontarsi, ricordare gli episodi più divertenti e lasciarsi andare a qualche inevitabile “Ti ricordi quando…?”. Perché ci sono legami che gli anni possono trasformare, ma difficilmente riescono a cancellare.

Il gruppo ha festeggiato non soltanto i 25 anni dal diploma, ma soprattutto il valore di un’amicizia nata tra i banchi e capace di resistere alla distanza e al tempo. Un incontro da custodire tra i ricordi più belli, con la speranza che questo non sia il punto d’arrivo, ma soltanto un nuovo inizio. Perché, in fondo, 25 anni dopo, la IV FT è ancora la IV FT.