Reggio Calabria, la 5ª D Geometri del Righi si ritrova 40 anni dopo il diploma

Un incontro capace di riportare indietro nel tempo, tra ricordi, emozioni e amicizie nate sui banchi di scuola. Gli ex studenti della 5ª D del 1986, sezione Geometri dell’Istituto Righi, si sono ritrovati a distanza di 40 anni per celebrare insieme un anniversario particolarmente significativo. La reunion ha rappresentato l’occasione per rivedersi dopo tanto tempo e ripercorrere idealmente gli anni trascorsi tra lezioni, interrogazioni, esperienze condivise e momenti che hanno segnato una fase importante della vita di ciascuno.

Una reunion tra ricordi di scuola e amicizie mai dimenticate

Il trascorrere degli anni non ha cancellato il legame costruito durante il percorso scolastico. L’incontro della classe 5ª D Geometri del 1986 è diventato così un momento di condivisione nel quale sono riaffiorati episodi, aneddoti e ricordi legati agli anni trascorsi all’Istituto Righi. Un modo per riscoprire il piacere di stare insieme, confrontando i percorsi compiuti in questi quattro decenni e ritrovando, almeno per qualche ora, quell’atmosfera che aveva accompagnato gli anni della giovinezza.

Quarant’anni dopo, il valore di un legame nato sui banchi

A raccontare alla redazione di StrettoWeb il significato della giornata è Piero Porcino, che ha voluto condividere anche la fotografia del gruppo riunito per l’occasione. Un’immagine che diventa la testimonianza di un traguardo particolare: 40 anni dalla conclusione del percorso scolastico, celebrati attraverso un incontro nel segno dell’amicizia e della memoria. Una ricorrenza che ha consentito agli ex compagni di classe di tornare ancora una volta idealmente tra i banchi, ricordando persone, esperienze e momenti vissuti insieme.

La foto della 5ª D del 1986 diventa il simbolo della reunion

La fotografia scattata durante il ritrovo custodisce così il senso più autentico della giornata: il tempo trascorso, le strade differenti percorse da ciascuno e, allo stesso tempo, la capacità di ritrovarsi dopo quattro decenni conservando intatto il ricordo di una stagione importante della propria vita. Per gli ex studenti della 5ª D Geometri dell’Istituto Righi, la reunion dei 40 anni è stata dunque molto più di una semplice ricorrenza: un’occasione per celebrare un’amicizia nata a scuola e per condividere ancora una volta quella parte di storia che continua a unirli.