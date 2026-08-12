Reggio Calabria, la 5ª C Elettrotecnica del Panella-Vallauri si ritrova 50 anni dopo il diploma

Il tempo passa, cambia i volti, accompagna le persone lungo strade diverse, ma non riesce a cancellare ciò che è stato vissuto insieme. Lo dimostra la 5ª C Elettrotecnica dell’Istituto Tecnologico Panella-Vallauri di Reggio Calabria, che oggi celebra il proprio ritrovarsi nel segno di un legame nato tra i banchi di scuola e rimasto vivo attraverso gli anni. L’occasione è quella del cinquantesimo anniversario del diploma. Un traguardo che non rappresenta soltanto una ricorrenza anagrafica, ma un momento carico di significati, capace di riportare alla luce una stagione della vita nella quale tutto sembrava ancora possibile e il futuro appariva come una pagina tutta da scrivere.

Oggi quei ragazzi di allora si ritrovano adulti, con alle spalle una vita intera fatta di lavoro, famiglia, sacrifici, soddisfazioni, difficoltà e conquiste. Ognuno ha seguito il proprio percorso, ha costruito la propria storia, ha conosciuto partenze e ritorni, momenti felici e passaggi difficili. Eppure basta incontrarsi, riconoscersi in uno sguardo o scambiarsi una stretta di mano per ritrovare immediatamente qualcosa di familiare. Tornano così alla memoria le lezioni, le interrogazioni, le risate tra compagni, le attese prima degli esami e le giornate trascorse insieme. Ricordi che oggi assumono un valore ancora più intenso proprio perché osservati dalla distanza di una vita.

Il diploma resta il simbolo di quel passaggio: la conclusione degli anni della formazione e l’ingresso nell’età delle responsabilità. Ma la scuola, per chi l’ha vissuta insieme agli altri, non è soltanto un luogo di studio. È uno spazio nel quale nascono amicizie, si condividono sogni e si costruiscono legami destinati, talvolta, a resistere ben oltre l’ultimo giorno di lezione.

La celebrazione della 5ª C ha dunque il sapore di una rimpatriata, ma anche quello più profondo di un ritorno alle proprie radici. Ogni volto porta con sé una storia, ogni sorriso racchiude esperienze che appartengono a un lungo cammino. Ritrovarsi significa riconoscere ciò che si è diventati senza dimenticare chi si era. Per qualche ora, il presente si intreccia con il passato e la vecchia classe torna idealmente a vivere. Non più soltanto una sezione dell’istituto, ma una piccola comunità di persone unite da un’esperienza comune, da ricordi condivisi e da un sentimento di appartenenza che gli anni non hanno consumato.

La 5ª C Elettrotecnica del Panella-Vallauri celebra così una ricorrenza che va oltre il calendario. È una pagina di memoria collettiva, un omaggio alla giovinezza e alle amicizie nate sui banchi, ma soprattutto la conferma che alcuni legami, quando affondano le proprie radici in esperienze autentiche, sanno attraversare il tempo senza perdere la propria forza. Perché una classe può sciogliersi con la fine della scuola, ma ciò che ha lasciato nella vita di chi ne ha fatto parte continua a camminare nel presente. E oggi la 5ª C torna a incontrarsi, non per guardare soltanto indietro, ma per celebrare ciò che ancora li unisce.