Reggio Calabria, la 5ª B dell’“Attilio Da Empoli” si ritrova quarant’anni dopo il diploma: amicizia e ricordi senza tempo

Gli ex alunni della 5ª B dell’Istituto “Attilio Da Empoli” si sono ritrovati per celebrare quattro decenni di amicizia, ricordi e legami indissolubili.

Quarant’anni volano in un soffio, ma ci sono legami capaci di sfidare il tempo, annullare le distanze e custodire intatta la complicità degli anni più spensierati. È la magia che si è rinnovata per gli ex studenti della 5ª B dell’Istituto Tecnico “Attilio Da Empoli”, ritrovatisi attorno a un tavolo per festeggiare una ricorrenza speciale, a quarant’anni dal fatidico giorno del diploma.

Riavvolgendo il nastro del tempo fino agli anni Ottanta, tra i ricordi dei banchi di scuola, le ore di educazione fisica in palestra, le interrogazioni temute e i compiti in classe passati all’ultimo secondo, gli ex compagni hanno riscoperto un’intesa mai scalfita dal trascorrere degli anni. Un viaggio all’indietro fatto di emozioni, risate e affetto, che ha riportato alla luce quello spirito di gruppo rimasto vivo e pulsante nonostante il tempo trascorso. “Non siamo solo ex compagni di scuola, siamo custodi di un pezzo di vita indimenticabile.”

Il momento clou della serata è stato il taglio della torta, una bella creazione artigianale decorata con panna e frutta fresca e impreziosita al centro dalla riproduzione fotografica dello storico scatto di classe realizzato proprio nella palestra dell’istituto. Sul dolce campeggiava una dedica capace di racchiudere in poche parole quarant’anni di storia condivisa, “Dal diploma ai 40 anni, sempre una grande classe!”

Tra aneddoti riaffiorati dalla memoria, risate, sguardi complici e brindisi carichi di entusiasmo, la serata si è trasformata in una vera celebrazione della vita e dell’amicizia. Un abbraccio lungo quarant’anni che dimostra come, al di là dei percorsi personali e professionali intrapresi da ciascuno, la 5ª B dell’Attilio Da Empoli continui a essere, oggi come allora, una grandissima classe.