Reggio Calabria, la 3G del Liceo Classico Campanella si ritrova dopo 30 anni: “il greco si dimentica, l’amicizia no”

La rimpatriata degli ex studenti a tre decenni dalla maturità tra ricordi, risate e aneddoti: dalle versioni di latino e greco alle storie di una classe rimasta una famiglia

  • 3G del Liceo Classico Campanella
  • 3G del Liceo Classico Campanella
/

I ragazzi della mitica 3G del Liceo Classico “T. Campanella” a Reggio Calabria si sono ritrovati a 30 anni dalla maturità. Sulla carta una rimpatriata di ex liceali classici. Nei fatti, di classico c’è stato poco. Niente versioni di greco, al bando declinazioni da ricordare e nessuna disquisizione sulla morale di Kant. Al loro posto: risate, abbracci, aneddoti rigorosamente imbarazzanti (di quelli che inizi con “ti ricordi quando…” e finisci con “no, vi prego, non ditelo“) e le immancabili imitazioni dei prof. In un attimo sono spariti i trent’anni in mezzo: lavoro, figli grandi, vite che hanno preso strade diverse.

Tra un calice di vino e un “ma te le ricordi le interrogazioni di storia dell’arte?“, la nostalgia ha fatto il suo corso, senza mai scadere nella malinconica. Perché se la perifrastica passiva e l’aoristo si sono un po’ arrugginiti, una cosa è rimasta intatta come il primo giorno di ginnasio: l’affetto. Quando hai condiviso interrogazioni impossibili, scioperi, sigarette fumate in bagno di nascosto e quel senso di essere una piccola famiglia costretta a decifrare le subordinate di Cicerone, il legame resta indissolubile. La 3G ha dimostrato una cosa: forse si può dimenticare il greco, ma l’amicizia mai. Alla prossima, ragazzi. Magari tra meno di 30 anni.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google