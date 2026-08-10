Reggio Calabria, l’11 agosto l’esposizione del Trofeo di Campione del Mondo di Volley al Museo | INFO

Domani, martedì 11 agosto, alle ore 11.00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione del Trofeo di Campione del Mondo conquistato dalla Nazionale Italiana maschile di pallavolo. Il prestigioso trofeo sarà esposto accanto ai Bronzi di Riace fino al 27 agosto. L’iniziativa si inserisce nel programma dell’evento internazionale “Fipav Cup 2026 – Men Elite”, che vedrà l’Italvolley insieme a Germania e Cuba in riva allo Stretto.
In occasione dell’inaugurazione saranno presenti al Museo il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, il consigliere comunale Giuseppe De Biasi, il presidente della FIPAV Reggio Calabria, Domenico Panuccio e il presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito.