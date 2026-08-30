Reggio Calabria, “Km della Moda più Bello d’Italia” accende l’Arena dello Stretto | INFO

C’è un luogo in cui la bellezza del paesaggio diventa naturalmente una scenografia: è il Lungomare “Falcomatà”, con il suo affaccio sullo Stretto, l’orizzonte che unisce Calabria e Sicilia e l’Arena “Ciccio Franco”, spazio simbolo della città. È qui che, il 1° settembre alle ore 21.30, andrà in scena la prima edizione del “Km della Moda più Bello d’Italia”, un evento dedicato alla moda, alla creatività e alle eccellenze artigianali, pensato per trasformare uno dei luoghi più rappresentativi di Reggio Calabria in una grande passerella affacciata sul Mediterraneo.

L’iniziativa, ideata da Mario Vitolo, che ne è anche direttore artistico, e organizzata insieme a Valeria Pellegrino, nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo il mondo della moda con il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Un format che punta a valorizzare sartoria, alta gioielleria, design e maestranze artistiche, attraverso la presenza di realtà locali e nazionali, offrendo al pubblico uno spettacolo capace di coniugare eleganza, creatività e promozione territoriale.

Con oltre 25 anni di esperienza nella direzione e organizzazione di grandi spettacoli di moda, Mario Vitolo ha concepito il “Km della Moda più Bello d’Italia” come un progetto destinato a svilupparsi nel tempo, facendo della Calabria non soltanto la sede dell’evento, ma una vera protagonista del racconto.

La serata vedrà protagoniste 12 modelle professioniste provenienti da diverse regioni italiane, con una significativa presenza di talenti reggini e calabresi. In passerella saranno presentate collezioni di abbigliamento, alta moda, abiti da cerimonia e da sposa, insieme a preziose creazioni di gioielleria di manifattura italiana.

A completare la costruzione scenica dell’evento sarà un team professionale dedicato al look delle modelle, con la regia stilistica delle acconciature affidata al maestro Salvatore Barbaro, affiancato da cinque makeup artist professioniste. Spazio anche alla danza, con le esibizioni dei campioni della scuola Olympus di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che contribuiranno a rendere la serata un vero spettacolo multidisciplinare.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre presente un punto informativo dedicato al settore bridal, con iniziative promozionali rivolte al pubblico e alle future coppie.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del sostegno del tessuto imprenditoriale e commerciale del territorio, a conferma della volontà di costruire una manifestazione capace di coinvolgere istituzioni, imprese e professionalità diverse in un progetto comune.

Il “Km della Moda più Bello d’Italia” rappresenta dunque molto più di una semplice sfilata. La prima edizione vuole essere il punto di partenza di un percorso destinato a consolidarsi, trasformando la moda in uno strumento di promozione dell’immagine della Calabria. Lo stile incontra così il paesaggio, la creatività incontra il territorio e il Lungomare di Reggio Calabria diventa il palcoscenico naturale di un racconto di bellezza, talento e futuro. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, ai visitatori e agli appassionati di moda e spettacolo. Ingresso libero e gratuito.