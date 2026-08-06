Reggio Calabria, Kaleidon pubblica due nuovi libri tra proverbi popolari e cultura del bergamotto

Il mese di agosto 2026 porta due nuove pubblicazioni firmate Kaleidon Editrice, entrambe legate alla cultura e all’identità di Reggio Calabria. Si tratta di “Chi nicchi e nacchi” di Salvatore Moscato e di “I racconti del Bergamotto di Reggio Calabria” di Filippo Arillotta, due lavori che, attraverso percorsi differenti, recuperano e valorizzano la memoria collettiva del territorio. “Chi nicchi e nacchi” è una raccolta di proverbi e modi di dire curata da Salvatore Moscato, autore reggino originario di Gallina. Il volume riunisce una ricca selezione di espressioni appartenenti alla cultura popolare più autentica, raccolte con l’obiettivo di conservarle e tramandarle ai concittadini e alle nuove generazioni. Un patrimonio linguistico e culturale che restituisce abitudini, saggezza e identità della comunità reggina.

Il secondo volume, “I racconti del Bergamotto di Reggio Calabria”, è la nuova opera che il ricercatore reggino Filippo Arillotta dedica al vasto universo del bergamotto. Il libro raccoglie il risultato di ricerche sugli usi che il prezioso agrume reggino ha avuto nel mondo nell’arco di circa duecento anni, ricostruendone il percorso attraverso testimonianze di viaggiatori, scienziati, artisti, economisti e giornalisti. Dal lavoro emerge il ruolo assunto dal bergamotto nel corso dei secoli e la sua capacità di attraversare ambiti diversi, lasciando una traccia intensa nella storia economica, scientifica e culturale. Il saggio si conclude con un racconto di Corrado Alvaro dedicato proprio al bergamotto, inserito per rendere omaggio al grande scrittore reggino nel settantesimo anniversario della sua morte.