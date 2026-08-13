Reggio Calabria, Italica Sport rilancia il nuoto: Michel Caradonna nuovo direttore tecnico e progetto quadriennale

Italica Sport guarda alla stagione 2026-2027 con una nuova organizzazione tecnica, un progetto pluriennale dedicato al settore nuoto e l’introduzione di un servizio di nutrizione sportiva. Sono queste le principali novità illustrate nel corso della conferenza stampa con cui la società ha tracciato il bilancio dell’annata appena conclusa e presentato gli obiettivi per il prossimo futuro. La novità più rilevante riguarda il settore nuoto, che avrà un nuovo responsabile tecnico. Sarà Michel Caradonna, professionista romano molto conosciuto a livello nazionale e attivo nel settore da trent’anni. Il tecnico ha sottoscritto con Italica Sport un accordo quadriennale, a conferma della volontà della società di costruire un percorso stabile e duraturo.

Ad aprire l’incontro è stata la presentazione del nuovo protocollo dedicato alla nutrizione sportiva, sviluppato in collaborazione con l’Ordine dei Biologi della Calabria. Il progetto è stato reso possibile da una sinergia fortemente voluta dal presidente regionale Domenico Laurendi, il cui contributo è stato determinante. Gli atleti della società potranno avvalersi della consulenza di due nutrizionisti specializzati nello sport e molto noti a livello nazionale, Claudio Pecorella e Giuseppe Cuzzocrea. L’obiettivo è quello di estendere nel tempo il progetto anche a tutti i tesserati del Parco Caserta Sport Village, struttura gestita da Italica Sport.

Una stagione ricca di risultati per Italica Sport

Il direttore generale e organizzativo Antonino Rossi ha ripercorso nel corso della conferenza i principali risultati ottenuti nelle diverse discipline della polisportiva. Nel pattinaggio artistico è arrivata una storica qualificazione alle finali nazionali con Martina Lembo, mentre il settore ha registrato un incremento degli atleti agonisti e delle partecipazioni alle manifestazioni regionali.

Risultati di assoluto rilievo anche nel nuoto artistico, che si è confermato stabilmente tra le realtà più competitive del panorama regionale riuscendo a raggiungere diverse finali nazionali. La pallanuoto continua invece a rappresentare uno dei fiori all’occhiello della società: oltre al percorso della prima squadra in Serie C, il risultato più prestigioso è arrivato dagli Esordienti, che hanno conquistato uno storico terzo posto nel campionato regionale siciliano, ottenendo così la qualificazione alle finali nazionali in programma dal 26 al 30 agosto al Centro Federale di Ostia.

Crescita costante anche per il settore delle arti marziali, che ha triplicato il numero dei tesserati ottenendo risultati sia a livello regionale sia nazionale. Nel settore master, infine, è stato sottolineato il lavoro svolto da Antonello Monoriti, promotore del progetto agonistico, culminato con la qualificazione sua e di Simone Catona alla Traversata Federale grazie al conseguimento dei tempi limite richiesti.

La nuova organizzazione del settore nuoto

Il presidente Marco Francesco Polimeni ha illustrato la nuova organizzazione del settore nuoto, spiegando come Italica Sport intenda rafforzare ulteriormente il percorso di crescita degli atleti attraverso un lavoro sempre più strutturato a partire dalla scuola nuoto del Parco Caserta Sport Village. “Vogliamo costruire un percorso sempre più solido” ha spiegato Polimeni. “Dalla scuola nuoto – ha evidenziato – dovranno emergere gli atleti che alimenteranno le discipline agonistiche della società. Per questo abbiamo scelto di investire su persone che conoscono profondamente la nostra realtà”.

Una fase centrale della conferenza è stata dedicata alla presentazione di Michel Caradonna. Tecnico federale con una lunga esperienza maturata in importanti realtà nazionali come Larus Nuoto, Sporting Club, Vigor Sporting Center e Sporting Club Tuscolano, Caradonna sarà chiamato a guidare il progetto di crescita del settore nuoto per i prossimi quattro anni. “Non siamo davanti a una collaborazione temporanea – ha sottolineato Polimeni – ma a un progetto di quattro anni nel quale crediamo fortemente. Abbiamo scelto un tecnico che conosce il nuoto italiano e che ha deciso di sposare il nostro progetto di crescita”.

Caradonna ha quindi spiegato la filosofia che guiderà il nuovo corso tecnico di Italica Sport, puntando su un percorso unitario capace di accompagnare gli atleti dalla base fino all’attività agonistica di più alto livello. “Il mio obiettivo – ha precisato – è costruire un gruppo agonistico forte partendo dalle basi. Nelle grandi società i piccoli crescono insieme ai grandi e tutti si sentono parte della stessa squadra. È questo il modello che vogliamo creare anche qui: una sola Italica Sport, nella quale ogni atleta possa crescere all’interno di un percorso condiviso”. Il tecnico romano ha inoltre evidenziato le grandi potenzialità del Parco Caserta Sport Village e ha definito il nuovo servizio di nutrizione sportiva “un progetto innovativo che raramente si incontra nel panorama natatorio italiano”.