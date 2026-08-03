Reggio Calabria, incidente sull’A2: traffico rallentato nell’ultimo tratto dell’autostrada verso Sud | VIDEO

Disagi alla circolazione poco fa sull’Autostrada A2 in direzione Reggio Calabria, dove un incidente stradale ha provocato rallentamenti nell’ultimo tratto dell’arteria autostradale verso Sud. Il sinistro si è verificato tra lo svincolo del Porto di Reggio Calabria e la rampa di accesso alla Tangenziale, in una delle zone maggiormente percorse dagli automobilisti diretti verso il centro cittadino e il waterfront. L’incidente, come si vede nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha determinato un rallentamento del traffico, con code e disagi per gli utenti della strada in transito lungo il tratto interessato.

Polizia Stradale e personale della viabilità sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria, affiancati dal personale addetto alla viabilità, per mettere in sicurezza l’area, gestire il traffico e svolgere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni hanno consentito di regolare il flusso dei veicoli in un punto particolarmente delicato della rete stradale cittadina, limitando per quanto possibile i disagi alla circolazione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del sinistro né sull’eventuale coinvolgimento di persone.

Traffico rallentato sull’A2 in ingresso a Reggio Calabria

Le conseguenze dell’incidente si sono riflesse sulla viabilità dell’ultimo tratto dell’A2 Autostrada del Mediterraneo, con rallentamenti registrati tra lo svincolo del Porto e la connessione con la Tangenziale di Reggio Calabria. Le immagini esclusive realizzate dal videoreporter Graziano Tomarchio documentano la situazione sul posto, mostrando i rallentamenti e il lavoro delle forze dell’ordine impegnate nella gestione dell’emergenza.

Prudenza alla guida nel tratto interessato

Le operazioni di assistenza e di rilievo sono proseguite con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la normale circolazione. Agli automobilisti in transito sull’A2 verso Reggio Calabria viene raccomandata la massima prudenza alla guida, soprattutto nel tratto compreso tra lo svincolo del Porto e la Tangenziale, dove la presenza dei mezzi di soccorso e delle pattuglie della Polizia Stradale potrebbe determinare ulteriori rallentamenti fino al completamento delle operazioni.