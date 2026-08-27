Reggio Calabria, incidente tra più veicoli sull’A2 prima dello svincolo del Porto: ambulanza e Polizia sul posto

Momenti di apprensione pochi minuti fa lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Reggio Calabria, dove si è verificato un incidente stradale in direzione sud, poco prima dello svincolo del Porto. Nell’impatto sono rimasti coinvolti più veicoli, causando rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e verificare le condizioni delle persone coinvolte. Presenti anche gli operatori dell’Anas, impegnati nelle attività di messa in sicurezza della carreggiata e nella gestione della viabilità.

Intervento della Polizia Stradale per i rilievi e la sicurezza

Sul luogo dell’incidente sull’A2 è arrivata anche una pattuglia della Polizia Stradale, incaricata di effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e coordinare le operazioni durante le fasi dell’emergenza. Gli agenti stanno lavorato per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito e consentire lo svolgimento delle attività di soccorso. La presenza di più mezzi coinvolti ha reso necessario un intervento coordinato per evitare ulteriori criticità sulla carreggiata.

Traffico rallentato in direzione Reggio Calabria

L’incidente sta avendo inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo il tratto dell’A2 in prossimità di Reggio Calabria, con possibili rallentamenti per gli automobilisti diretti verso sud. Le operazioni di soccorso e di ripristino della normale viabilità stanno proseguendo con l’obiettivo di liberare la carreggiata e riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sulle cause che hanno determinato lo scontro tra i veicoli. Gli accertamenti della Polizia Stradale consentiranno di chiarire la dinamica dell’accaduto.