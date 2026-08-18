Reggio Calabria, incidente stradale in pieno centro: scooter del delivery cade in Piazza Duomo

Un brutto spavento ha caratterizzato la serata nel cuore del centro cittadino. Uno scooter del delivery impiegato nei servizi di consegna a domicilio è stato protagonista di un incidente autonomo nell’area di Piazza Duomo a Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del mezzo a due ruote ha perso improvvisamente l’aderenza con il manto stradale, finendo a terra e provocando uno scarrocciamento del veicolo lungo l’asfalto per diversi metri.

Soccorsi immediati e condizioni del rider

I soccorsi nell’immediatezza dell’evento hanno consentito di prestare tempestiva assistenza al guidatore. L’uomo è stato prontamente assistito dal personale sanitario e portato in ospedale per gli approfondimenti medici del caso. Fortunatamente, dai primi controlli non ci sono lesioni gravi, sebbene sia stato riscontrato un trauma a un ginocchio rimediato a seguito dell’impatto con la strada.

Polizia Municipale sul posto per la ricostruzione della dinamica

Nell’area del sinistro sono subito intervenute le pattuglie della Polizia Municipale, che si trovano tuttora sul luogo per gestire la viabilità e garantire la sicurezza della zona. Gli agenti stanno ultimando i rilievi tecnici e raccogliendo tutti i dati necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire gli elementi che hanno causato la perdita di controllo dello scooter.