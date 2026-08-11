Reggio Calabria, incendio sul Corso Garibaldi: Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine sul posto | FOTO E VIDEO

Momenti di apprensione pochi minuti fa nel centro di Reggio Calabria, dove un incendio è divampato all’interno dello scantinato di un negozio situato sul Corso Garibaldi, una delle principali arterie commerciali e pedonali della città. Le fiamme hanno interessato i locali sotterranei dell’attività commerciale, rendendo necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto per avviare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo.

Vigili del Fuoco al lavoro nello scantinato

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Reggio Calabria è concentrato all’interno dello scantinato, dove si è sviluppato l’incendio. Le squadre stanno operando per domare completamente le fiamme e verificare le condizioni dei locali, anche al fine di escludere eventuali ulteriori situazioni di pericolo. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato il rogo né sull’entità degli eventuali danni riportati dall’attività commerciale. Gli accertamenti potranno essere effettuati una volta concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto Polizia Municipale e Polizia di Stato

Sul Corso Garibaldi sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria e della Polizia di Stato, presenti nell’area insieme ai Vigili del Fuoco per le attività di competenza e per garantire la sicurezza durante le operazioni. La presenza dei mezzi di emergenza ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di residenti, commercianti e passanti. La situazione resta in evoluzione e ulteriori elementi potranno emergere nelle prossime ore, soprattutto in merito alle cause dell’incendio e alle conseguenze per il negozio coinvolto.