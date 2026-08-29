Reggio Calabria inaugura il festival “Il settembre di Demetra” | INFO

Prende il via a Reggio Calabria il festival “Il settembre di Demetra”, dedicato alla cultura e alla valorizzazione dell’identità calabrese. L’inaugurazione è prevista per lunedì 31 agosto alle ore 17.30 nella sala Boccioni di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, con un appuntamento dedicato alla figura e all’opera di Saverio Strati, uno dei più importanti narratori calabresi del Novecento. L’incontro, dal titolo “Saverio Strati: il dialogo sociale e il canto di Calabria”, aprirà ufficialmente il programma del festival attraverso una riflessione sulla forza della scrittura dello scrittore di Sant’Agata del Bianco e sul rapporto tra letteratura, territorio e identità collettiva.

Ad aprire la manifestazione saranno i saluti istituzionali dell’on. dott. Francesco Cannizzaro, sindaco del Comune di Reggio Calabria, e del dott. Salvatore Timpano, presidente nazionale di A.I.Par.C. Nazionale ETS. Al centro dell’iniziativa ci sarà l’approfondimento sulla poetica di Saverio Strati, descritta come una narrativa capace di raccontare il riscatto umano, le trasformazioni sociali e la ricerca delle radici profonde del Mezzogiorno. “La poetica di Saverio Strati promuove con forza diegetica assai rara non solo il riscatto dell’uomo ma anche il moto eversivo del Sud, che ricerca l’identità della propria ‘origine’. E, assieme, la necessità di convertire l’ignoranza in sapiente “stare al mondo”.”

La giornata proseguirà con l’intervento del prof. Franco Cernuto, direttore del Dipartimento A.I.Par.C. Nazionale Università, Istruzione, Formazione. Il relatore dell’incontro sarà il prof. Antonio D’Elia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, chiamato ad approfondire i temi legati all’opera di Strati e al valore culturale della sua produzione letteraria.

Accanto al momento inaugurale del festival sarà possibile visitare anche la mostra dello scultore Paolo Infortuna, prevista dalle ore 17.00, prima dell’avvio ufficiale dell’incontro. L’appuntamento di Palazzo Alvaro si propone così come un momento di confronto tra cultura, arte e memoria, con l’obiettivo di valorizzare una delle voci più autentiche della Calabria e il patrimonio umano e letterario lasciato da Saverio Strati.