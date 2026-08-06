Reggio Calabria, il viaggio nei Premi Speciali Nosside arriva a Gambarie | INFO

Dopo gli incontri di Scilla, dedicato allo Speciale Nosside-Stretto di Scilla e Cariddi, e di Roccella Jonica, incentrato sullo Speciale Nosside-Teàgene di Reghion, il viaggio nei Premi Speciali del Nosside 41 farà tappa a Gambarie d’Aspromonte. Nella località montana, sede centrale del Parco Nazionale d’Aspromonte, sarà approfondito il progetto dello Speciale Nosside-Aspromonte, nato per valorizzare attraverso la poesia il legame tra il territorio reggino e le montagne del mondo. L’evento sarà condotto da Vincenzo Vitale, editore dell’Antologia Nosside 40-2025 con l’Editrice Sperimentale Reggina. Ad aprire l’incontro sarà il saluto di Francesco Malara, sindaco del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte e neo-consigliere metropolitano di Reggio Calabria.

Nel corso dell’appuntamento, Pasquale Amato, presidente fondatore del Premio Mondiale di Poesia Nosside, illustrerà le ragioni e la strategia generale del progetto, soffermandosi sulle motivazioni e sui risultati raggiunti dai Premi Speciali. L’attenzione sarà concentrata in particolare sullo Speciale “Nosside-Aspromonte”, considerato uno dei nuovi rami di un progetto poetico in continua espansione. La scelta di Gambarie come sede dell’iniziativa risponde al forte legame della località con il territorio montano. Gambarie ospita infatti la sede centrale dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ed è il principale centro turistico della montagna considerata simbolicamente la madre della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Al dibattito prenderanno parte anche due ambasciatori del Nosside, titolo assegnato esclusivamente ai vincitori assoluti del Premio: Gioacchino Amaddeo e Marina Neri. Sono inoltre previsti gli interventi dei partner del Premio, rappresentati da AIDO, CONPAIT e dalla Fondazione Lamberti Castronuovo. La parte conclusiva dell’evento sarà riservata alla lettura delle quattro poesie vincitrici del Premio Speciale Nosside-Aspromonte 40 del 2025, affidata a Dario Zema. Le letture saranno accompagnate dai commenti musicali alla fisarmonica di Angelo Laganà.

Le opere vincitrici dello Speciale Nosside 40-2025 testimoniano concretamente la dimensione internazionale raggiunta dal Premio. Le poesie sono dedicate all’Aspromonte, al Monte Olimpo in Grecia, al monte gemello di Pentadattilo nell’isola di Cipro e al Monte “Testa del Vecchio” in Mozambico. L’incontro di Gambarie proporrà così un ideale viaggio tra le montagne della Terra, unite simbolicamente dal nome dell’Aspromonte. Un percorso coerente con la missione del Premio Nosside, orientata all’apertura verso il mondo senza rinunciare alle proprie radici nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.