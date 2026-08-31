Reggio Calabria, il Vescovo Morrone incontra l’amministrazione di Montebello Ionico: confermata la visita al Comune

Oggi pomeriggio Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo di Reggio Calabria, Mons. Fortunato Morrone ha ricevuto nella Sala Mons. Ferro l’Amministrazione Comunale di Montebello Ionico. Il Sindaco, nel suo messaggio di saluto, ha ringraziato “il Vescovo per la sua benevola accoglienza” chiedendogli “di portare nel suo cuore, nei suoi pensieri e nelle sue preghiere i componenti dell’Amministrazione e la comunità di Montebello Ionico”. Mons. Morrone, evidenziando il carattere insolito dell’apprezzata visita, ha ribadito la sua “vicinanza alla comunità montebellese” e, accogliendo la richiesta dell’Amministrazione, ha accettato l’invito a visitare gli uffici del palazzo comunale, occasione in cui ascolterà anche i cittadini. La visita del Vescovo è programmata per giorno 6 novembre p.v. alle ore 10,30.