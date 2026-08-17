Reggio Calabria, il Presidente UDC Walter Melcore aderisce a Futuro Nazionale. E alle suppletive…

A pochi giorni dall’assemblea politica del 13 agosto al Pilone di Santa Trada, arriva il primo risultato del percorso di aggregazione annunciato da Futuro Nazionale nella provincia di Reggio Calabria. Pancrazio “Walter” Melcore, presidente provinciale UDC e Democrazia Cristiana, aderisce al progetto politico, portando con sé una lunga esperienza amministrativa, una profonda conoscenza del territorio e un radicamento particolarmente significativo nella Locride.

L’ingresso assume un peso particolare anche alla luce della geografia della prossima sfida elettorale. Quando Melcore si candidò alla Camera dei Deputati con il centrodestra nel collegio uninominale di Siderno, raccolse 23.259 voti, pari al 45% dei consensi validi, fermandosi a soli 1.822 voti dall’elezione. Un patrimonio politico costruito nella Locride attraverso anni di presenza nelle istituzioni e sul territorio. Oggi il collegio di Siderno comprende una vasta area del collegio uninominale Calabria-U05, chiamato nuovamente alle urne nelle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre.

Futuro Nazionale si rafforza nella Locride con Walter Melcore

La coincidenza geografica attribuisce all’adesione di Melcore un rilievo politico evidente. Futuro Nazionale inserisce nella propria organizzazione reggina una personalità che conosce profondamente la Locride e che proprio in quel territorio ha già mostrato una significativa capacità di consenso elettorale. Il movimento precisa che non si tratta di trasferire automaticamente al presente i voti ottenuti in un’altra stagione politica, ma di aggiungere esperienza, relazioni, conoscenza dei territori e memoria elettorale proprio mentre il collegio torna al voto.

L’adesione rappresenta il primo risultato del lavoro di aggregazione avviato da Paolo Ferrara, organizzatore dell’Assemblea Politica del 13 agosto al Pilone alla presenza di Edoardo Ziello e Domenico Furgiuele. Ferrara, a prescindere dalla partecipazione o meno alle imminenti suppletive, sta lavorando in sinergia con il commissario regionale alla costruzione di una rete destinata a collegare Reggio Calabria, lo Stretto, l’area grecanica, la Locride e l’intera Piana di Gioia Tauro, mettendo insieme nuove energie e personalità provenienti da esperienze politiche e amministrative consolidate.

Ferrara: “Melcore è un pezzo importante di territorio che entra nel nostro percorso”

“Walter Melcore non rappresenta semplicemente un’adesione, dichiara Paolo Ferrara, ma un pezzo importante di territorio che entra nel nostro percorso. Quando un uomo che nel collegio di Siderno è stato capace di raccogliere oltre 23 mila voti e il 45% sceglie oggi di condividere questa esperienza, il dato politico merita attenzione. Sì, i voti appartengono alla storia e non si ereditano, ma esperienza, credibilità e radicamento territoriale, invece, restano”.

È proprio la geografia del collegio a rendere, secondo Futuro Nazionale, ancora più significativa la scelta. Il territorio interessato dalle suppletive comprende infatti Reggio Calabria e una vasta parte della provincia, attraversando lo Stretto, l’area grecanica e la Locride fino a includere Siderno e Roccella Ionica, territori profondamente legati alla storia politica di Melcore.

Prosegue Ferrara: “il 13 agosto abbiamo detto che dal Pilone sarebbe iniziata una costruzione. Oggi si aggiunge il primo tassello importante. Non proclamiamo vittorie e non diamo nulla per scontato. Facciamo una cosa molto più concreta: presidiamo il territorio, allarghiamo la squadra e ci prepariamo alle sfide che verranno”.

I numeri del collegio Calabria-U05 e la sfida delle suppletive

La strategia di radicamento territoriale viene letta anche alla luce dei risultati dell’ultima elezione politica. Nel 2022 il collegio Calabria-U05 fu conquistato dal centrodestra con 65.913 voti e il 47,6%. A Siderno il candidato vincente raggiunse il 42,7%. Numeri che descrivono la consistenza della sfida e, allo stesso tempo, la dimensione di un collegio nel quale, secondo Futuro Nazionale, nessun risultato futuro può essere considerato acquisito prima del voto.

“Futuro Nazionale, conclude Ferrara, in questa nuova fase vuole dunque presentarsi da protagonista partendo da un solo principio: radicamento. Grazie alla guida e al costante supporto del commissario regionale Domenico Furgiuele, prima il Pilone e adesso Melcore. Si avvia quindi la delicata fase di organizzazione dei territori di Futuro Nazionale. In politica il terreno non si conquista con gli annunci, si conquista metro dopo metro, presenza dopo presenza. Noi abbiamo cominciato ad agire forti dell’esperienza del nostro leader regionale, con rispetto per tutti, ma senza timore reverenziale verso nessuno”.

Melcore: “Metto a disposizione la mia storia e la conoscenza della provincia”

Lo stesso Pancrazio “Walter” Melcore spiega le ragioni dell’ingresso in Futuro Nazionale, soffermandosi sul rapporto con Paolo Ferrara, sulla propria esperienza politica e amministrativa e sulla volontà di contribuire alla costruzione del movimento nell’intera provincia reggina.

“La mia adesione a Futuro Nazionale nasce da una scelta convinta e da un rapporto umano e politico profondo con il professore Paolo Ferrara, del quale conosco la passione, la capacità di aggregare e, soprattutto, la straordinaria determinazione nel costruire presenza e organizzazione sul territorio. Con Paolo ci lega una stima maturata nel tempo e oggi condividiamo l’ambizione di trasformare questa esperienza in una realtà politica forte, credibile e radicata.

Metto a disposizione di Futuro Nazionale la mia storia, l’esperienza amministrativa e politica maturata in tanti anni e, soprattutto, la conoscenza di questa provincia e della sua gente. Conosco bene questo territorio: qui ho amministrato, qui ho fatto politica e proprio nel collegio di Siderno ho vissuto una delle più importanti battaglie elettorali della mia vita, raccogliendo oltre 23 mila voti e raggiungendo il 45%. Oggi una parte significativa di quei territori appartiene al collegio chiamato alle prossime elezioni suppletive: è un elemento che rende questa nuova e possibile sfida ancora più coinvolgente. Vivo questa adesione con intenso impegno. Voglio contribuire, insieme a Paolo e a quanti stanno aderendo, a fare grande Futuro Nazionale in provincia di Reggio Calabria e a costruire una squadra capace di arrivare in ogni comunità, dalla Locride all’area grecanica, dallo Stretto alla Piana di Gioia Tauro. Le competizioni elettorali si affrontano rispettando tutti, ma senza considerare nessuno imbattibile. Se saremo chiamati alla sfida, ci faremo trovare pronti”.

Dal Pilone alla Locride, Futuro Nazionale amplia la propria rete

L’adesione di Walter Melcore diventa così il primo segnale concreto della strategia che Futuro Nazionale intende sviluppare non soltanto nel collegio interessato dalle suppletive, ma nell’intera provincia di Reggio Calabria. Il progetto punta a costruire una rete territoriale che, dal Pilone alla Locride passando per il capoluogo, l’area grecanica e la Piana di Gioia Tauro, possa consolidare progressivamente presenza politica e organizzazione.

La squadra si allarga mentre prende forma una fase che il movimento considera decisiva per il proprio radicamento sul territorio. Alla vigilia di una possibile competizione elettorale, la linea indicata da Futuro Nazionale resta quella espressa nel comunicato: nessuna battaglia è decisa prima di essere combattuta.