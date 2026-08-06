Reggio Calabria, il grido d’allarme dal mondo dello sport: “come mai i bandi non sono ancora stati pubblicati?” | INTERVISTA

“Siamo qui ancora a chiedere, al 6 agosto, come mai i bandi non siano stati pubblicati. In tutta Italia i bandi vengono pubblicati a giugno. Qui, dopo quattro Pec inviate al Comune, non abbiamo ricevuto risposte”. E’ il grido d’allarme lanciato, tramite i microfoni di StrettoWeb, da Romana Pirillo, dirigente sportiva di Reggio Calabria. “Il problema negli anni scorsi era stato risolto perché l’1 settembre si riusciva ad entrare negli impianti. Lo sport è importante per i giovani, non c’è solo quello per i senior. Siamo preoccupati. I campionati nazionali inizieranno a inizio ottobre, non so come il Comune si regolerà su questo tema. Capiamo che la nuova Amministrazione sia arrivata adesso, ma io è da un po’ che cerco di ricevere notizie, invano”.

Il problema sollevato da Romana Pirillo è quello che ha accompagnato lo sport negli ultimi anni in città. Bandi in ritardo, soluzioni last minute, impianti che latitano, società costrette a organizzarsi per allenarsi in poche strutture. La nuova Amministrazione ha ereditato una situazione già complessa, a cui vanno ad aggiungersi i lavori al Campo Coni o alla struttura “Palloncino”, che riducono ancor di più gli spazi a disposizione per l’Atletica o per la Pallavolo.