Reggio Calabria, il Conservatorio Cilea riapre le ammissioni per alcuni corsi

Sono stati riaperti i termini per presentare la domanda di ammissione al Conservatorio Cilea di Reggio Calabria per i corsi con disponibilità di posti. C’è tempo fino a lunedì 7 settembre (2026). L’elenco dei corsi per i quali si può presentare la domanda on-line e le informazioni necessarie sono reperibili sul sito dell’Istituzione, www.conservatoriocilea.it. Gli esami di ammissione si svolgeranno entro il 13 ottobre.

La segreteria studenti è aperta al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00. E’ possibile telefonare nei giorni di martedì e giovedì tra le ore 11:00 e le ore 12:00.