Reggio Calabria, il Cine Teatro Odeon accompagna la città verso il Natale con il “Sentiero incantato”

Una mini stagione teatrale con cinque appuntamenti tra novembre e dicembre porterà il pubblico verso le festività attraverso opera, teatro, musical e musica gospel. È il percorso ideato dal Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria, che quest’anno propone un vero e proprio “Sentiero incantato” fatto di spettacoli, emozioni e atmosfera natalizia. Il cartellone nasce con l’obiettivo di offrire alla città una proposta culturale di qualità, capace di accompagnare spettatori e famiglie in un viaggio graduale verso il Natale, attraverso appuntamenti diversi per genere e protagonisti ma uniti da un unico filo conduttore: la magia dello spettacolo dal vivo.

Ad aprire il percorso sarà “Il Barbiere di Siviglia”, uno dei titoli più celebri e amati della tradizione operistica. Il grande classico rappresenterà la prima tappa del Sentiero Incantato, inaugurando una stagione pensata per coinvolgere il pubblico con linguaggi artistici differenti. Il secondo appuntamento vedrà protagonista Santo Palumbo con “È tutta colpa di Cavour”, spettacolo che porterà in scena un nuovo momento di approfondimento e intrattenimento. A seguire sarà la volta di “Il Fantasma dell’Opera”, produzione capace di unire musical e suggestioni teatrali in un’atmosfera ricca di fascino.

Verso il Natale con Scrooge e il concerto gospel

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il percorso del Cine Teatro Odeon entrerà nel cuore della tradizione con “Buon Natale, Signor Scrooge”, spettacolo ispirato al celebre racconto natalizio e alle sue atmosfere di emozione e riflessione. A chiudere il viaggio sarà invece il Concerto di Natale Gospel, affidato alla forza e all’energia della musica gospel, per un appuntamento finale dedicato alla condivisione e allo spirito delle feste.

La campagna abbonamenti prenderà il via da domani, 1 settembre, dando la possibilità al pubblico di assicurarsi il proprio posto per vivere l’intero percorso teatrale fino al Natale. Il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria si prepara così ad accendere le luci su cinque serate pensate per accompagnare la città verso le festività, attraversando generi diversi: dall’opera al teatro, dal musical alla musica gospel. Un “Sentiero incantato” costruito attraverso spettacoli differenti, ma con una destinazione comune: il Natale, da raggiungere insieme attraverso la magia del teatro.