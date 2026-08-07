Reggio Calabria, il caso Garlasco al centro della presentazione del libro “L’Impronta”

Il caso Garlasco e il rapporto tra opinione pubblica, informazione e giustizia saranno al centro di un incontro in programma martedì 11 agosto 2026, alle ore 20:00, a Reggio Calabria. Lo Sporting Stelle del Sud ospiterà la presentazione del libro “L’Impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella Giustizia” di Giancarla Rondinelli, giornalista parlamentare del Tg1.

Il volume, edito da Rubbettino e con prefazione di Ignazio La Russa, è dedicato al caso Garlasco e propone una riflessione su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni, analizzandone le implicazioni mediatiche, investigative e sociali e approfondendo il rapporto tra informazione, opinione pubblica e sistema della giustizia.

A moderare la presentazione sarà Piero Gaeta, caposervizio della Gazzetta del Sud. L’appuntamento si terrà presso lo Sporting Stelle del Sud, in contrada Armacà, a Pentimele. Per informazioni è disponibile il numero 328 931 19 74.