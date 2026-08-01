Reggio Calabria, I Tesori del Mediterraneo: una giornata tra confronto, sport e spettacolo

Grande partecipazione per la XXI edizione de “I Tesori del Mediterraneo”, che continua ad animare il Lungomare Falcomatà con un programma capace di coniugare cultura, approfondimento, sport e spettacolo, confermandosi un importante momento di promozione del territorio e delle sue eccellenze. Ad aprire il programma è stata la seconda edizione di “Universo Donna: un tesoro da scoprire”, il talk-spettacolo condotto dalla giornalista Eva Giumbo insieme alla presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò, dedicato al racconto del talento e del contributo delle donne nei diversi ambiti della società. Il confronto si è sviluppato attraverso tre Costellazioni.

La prima, “Arte, Creatività e Bellezza”, ha visto protagoniste Ilaria Epifanio, flower designer, Giosì Barbaro, imprenditrice, designer e presidente nazionale CNA Federmoda, e Antonella Palmisano, che hanno raccontato il valore della creatività come motore di crescita personale e professionale. La seconda, “Istituzioni, Legalità e Impegno Sociale”, ha ospitato gli interventi di Simona Caracciolo, Consigliere di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Angela Campolo, e Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Scopelliti, protagoniste di un intenso confronto sui temi della responsabilità civile e dell’impegno al servizio della comunità.

A chiudere il percorso la Costellazione “Cultura, Formazione e Professionalità”, con Eva Nicolò, dirigente scolastico, Enza Caracciolo, vicedirettrice del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea, e l’avvocato Giuliana Barberi, che hanno condiviso riflessioni sul ruolo della formazione e delle competenze nella costruzione del futuro. Ad arricchire la serata gli interventi musicali della cantante e vocal coach Désirée Nobile e le esibizioni dell’ASD Studio Danza.

Spazio poi al salotto “Impresa, Lavoro e Formazione”, che ha riunito imprenditori, professionisti e docenti universitari in un confronto dedicato ai temi dell’innovazione, della crescita economica e delle prospettive occupazionali. Al dibattito hanno preso parte Davide De Stefano, Maurizio Costanzo, Paolo Rotella, Marco Poiana, Claudio De Capua, Giuseppe Barbaro, Consuelo Nava, Paolo Catalano e Dario Malavenda, offrendo un’importante occasione di dialogo tra università, imprese e mondo del lavoro.

Grande attenzione anche per la Regata del Mediterraneo, che ha vissuto la sua prima giornata di gare alla presenza dell’intera redazione RAI di Linea Blu, guidata da Livio Beshir. Le prime due batterie si sono disputate in un campo di regata reso particolarmente impegnativo dal vento, con repentini cambi di direzione che hanno richiesto grande tecnica e capacità di adattamento agli equipaggi.

Nella prima batteria il CUS Bari – UniBa ha conquistato la vittoria e il pass diretto per la finalissima di domenica. Nella seconda sono stati invece i campioni uscenti della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso ad imporsi, conducendo la gara dal primo all’ultimo colpo di remo e assicurandosi il secondo posto disponibile per la finale. Oggi il programma proseguirà con due batterie eliminatorie da quattro equipaggi, che assegneranno gli ultimi posti per l’atto conclusivo della manifestazione. Al di là dei risultati sportivi, la giornata è stata caratterizzata da grande fair play, correttezza e spirito sportivo da parte di tutti gli atleti.

Grande partecipazione anche agli Incontri Letterari ospitati alle Colonne Tresoldi, che hanno arricchito il programma culturale della manifestazione con momenti di dialogo e approfondimento.

La giornata si è conclusa all’Arena dello Stretto con lo spettacolo “Salite a bordo”, condotto da Miriana Trevisan, che ha accompagnato il pubblico in una serata di musica e intrattenimento. Sul palco sono state presentate le delegazioni della Regata del Mediterraneo, con un resoconto dei momenti più significativi della giornata. Nel corso della serata è stato consegnato il Premio Zeus a Paolo Orlando, direttore della distribuzione Medusa Film, quale riconoscimento per il suo contributo al mondo del cinema e della cultura. Molto attesa l’esibizione della cantante Chiara Galiazzo, che con la sua eleganza interpretativa e la potenza della sua voce, ha emozionato il pubblico, insieme alle coreografie dell’ASD Studio Danza di Andrea e Danila Crisafi, regalando un finale coinvolgente che ha confermato, ancora una volta, I Tesori del Mediterraneo come un grande contenitore di sport, cultura, impresa e spettacolo.

Oggi un’altra ricchissima giornata che partirà con la regata del Mediterraneo alle 17.30. In serata spazio al salotto televisivo dedicato a “Turismo, Cultura e Promozione del Territorio”, agli incontri del Premio Apollo e allo spettacolo conclusivo all’Arena dello Stretto con Miriana Trevisan e i comici Matranga e Minafò.