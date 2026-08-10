Reggio Calabria, guasto all’aria condizionata del Museo Archeologico Nazionale: l’avviso ai visitatori

“A causa delle elevate temperature esterne e di un temporaneo guasto tecnico all’impianto di climatizzazione, all’interno del Museo potrebbero registrarsi temperature superiori alla norma. Il personale del MArRC e la ditta incaricata sono già al lavoro per ridurre al minimo il disagio e ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti i nostri visitatori per la comprensione e la collaborazione. La Direzione del Museo”. E’ questo l’avviso rivolto ai visitatori da parte del Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria.