Reggio Calabria, grave incidente sulla SS106: scontro tra un’auto e una moto

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa lungo la Strada Statale 106 a Reggio Calabria. Il sinistro è avvenuto all’altezza del centro commerciale Porto Bolaro, in uno dei tratti maggiormente trafficati dell’arteria jonica cittadina. Secondo le prime informazioni disponibili, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti un’automobile e una moto. La dinamica dello scontro non è stata ancora ricostruita e sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’impatto.

Scontro tra auto e moto nei pressi di Porto Bolaro

L’impatto tra i due mezzi sarebbe stato particolarmente violento. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte né sull’eventuale presenza di feriti. Sul luogo dell’incidente sulla SS 106 stanno intervenendo i soccorritori e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella messa in sicurezza della carreggiata.

Possibili rallentamenti sulla Statale 106

Il sinistro potrebbe provocare rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la SS 106, soprattutto in prossimità dello svincolo e dell’area commerciale di Porto Bolaro. Gli automobilisti in transito sono invitati a procedere con prudenza e a rispettare le indicazioni fornite dagli operatori presenti sul posto. Ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte saranno disponibili nelle prossime ore.