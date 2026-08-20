Reggio Calabria, grave incidente in via Calveri: 57enne cade dalla moto, è in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di martedì 18 agosto in via Calveri, a Reggio Calabria. Un uomo di 57 anni, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull’asfalto. L’impatto ha provocato conseguenze particolarmente serie per il motociclista, che ha riportato gravi lesioni. Le sue condizioni sono state successivamente valutate dal personale sanitario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stata disposta la prognosi riservata.

Il 57enne è in prognosi riservata al GOM

Proprio la gravità delle condizioni dell’uomo ha fatto scattare ulteriori approfondimenti investigativi sulla dinamica dell’incidente. Dopo la comunicazione relativa alla prognosi riservata, la Polizia Locale di Reggio Calabria, intervenuta sul posto e guidata dal comandante Salvatore Zucco, ha avviato una serie di accertamenti finalizzati a chiarire ogni aspetto del sinistro. L’obiettivo degli agenti è stabilire con la massima precisione cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti alla caduta e verificare se possano essere intervenuti elementi esterni che abbiano contribuito alla perdita di controllo del motociclo.

Polizia Locale al lavoro sulla dinamica dell’incidente

Dai primi elementi raccolti, il sinistro sembrerebbe essere autonomo, senza il coinvolgimento diretto di altri veicoli. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori e che dovrà essere verificata attraverso gli ulteriori accertamenti avviati dalla Polizia Locale. Gli agenti stanno infatti concentrando l’attenzione sull’area di via Calveri, anche per verificare la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza pubblici o privati che possano avere ripreso il momento dell’incidente o le fasi immediatamente precedenti.

Al vaglio le telecamere presenti in via Calveri

Le eventuali immagini registrate dalle telecamere della zona potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire l’esatta traiettoria del motociclo e comprendere cosa abbia determinato la perdita di controllo da parte del 57enne. Le indagini della Polizia Locale di Reggio Calabria proseguono quindi per definire in maniera chiara e completa la dinamica del grave incidente. Al momento resta confermato il quadro più preoccupante relativo alle condizioni del motociclista, che si trova in prognosi riservata dopo le lesioni riportate nella caduta.