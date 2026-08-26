Reggio Calabria, Gianni Tripodi torna alla Lumaka: sarà il nuovo Direttore Tecnico

La Lumaka Mini&Basket Reggio Calabria è lieta di annunciare il ritorno di Gianni Tripodi, che entra nuovamente a far parte della famiglia biancorossa con il ruolo di Direttore Tecnico. Un ritorno importante, che riporta alla Lumaka una figura profondamente legata alla crescita della società e che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento e sviluppo del progetto tecnico biancorosso.

Gianni avrà il compito di coordinare e indirizzare l’attività tecnica della società, lavorando a stretto contatto con allenatori e staff per garantire continuità metodologica, qualità della formazione e attenzione costante alla crescita dei giovani atleti.

Il suo ritorno arriva al termine di una stagione particolarmente significativa per la Lumaka, caratterizzata da numerosi traguardi raggiunti dalle formazioni biancorosse e da un settore giovanile che ha confermato la propria capacità di valorizzare e accompagnare la crescita degli Snails.

Un percorso che la società vuole continuare a sviluppare con ancora maggiore convinzione, investendo sulle competenze, sulla qualità e sulla crescita del proprio staff tecnico.

Coach Gianni Tripodi entusiasta si dice “molto contento di tornare a far parte della Lumaka e di poter mettere la mia esperienza al servizio di un progetto nel quale ho sempre creduto. Ritrovo una società che ha continuato a investire con convinzione sulla formazione e sulla crescita dei giovani e sono certo che, insieme a tutto lo staff, potremo proseguire su questa strada con entusiasmo, competenza e condivisione“.

Il presidente biancorosso, Lucio Laganà, esprime soddisfazione per questo ritorno: “siamo felici di riaccogliere Gianni perché il suo ritorno rappresenta molto più di un nuovo incarico. Significa ritrovare una persona che conosce profondamente la nostra realtà e il nostro modo di intendere la pallacanestro, e che potrà mettere la propria esperienza al servizio di un progetto nel quale crediamo fortemente“.

Per coach Tripodi si tratta, dunque, di un ritorno al palaLumaka, con una nuova responsabilità e una nuova sfida: contribuire alla crescita di una società che continua a considerare la formazione dei giovani reggini, la qualità del lavoro quotidiano e la costruzione di un ambiente sano e stimolante come il pilastro portante di tutta l’attività.