Reggio Calabria, Festa di Madonna 2026: il Comune pubblica il bando per le bancarelle | INFO UTILI

Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato l’avvio di una procedura di selezione destinata agli operatori del commercio su aree pubbliche per l’assegnazione delle autorizzazioni relative ai posteggi commerciali in occasione delle prossime Feste Mariane 2026. Le celebrazioni organizzate dall’Amministrazione comunale si svolgeranno nel periodo compreso tra il 10 e il 20 settembre 2026, richiamando come ogni anno migliaia di cittadini, fedeli e visitatori nel capoluogo dello Stretto. L’avviso riguarda quindi gli operatori interessati a svolgere attività commerciale sul suolo pubblico durante i giorni dedicati alla Festa della Madonna della Consolazione, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più importanti e partecipati della città di Reggio Calabria.

Come presentare la domanda per i posteggi delle Feste Mariane 2026

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere trasmessa al Comune di Reggio Calabria e dovrà essere firmata direttamente dal richiedente oppure da un intermediario munito di apposita procura. L’assenza della firma comporterà l’esclusione dalla selezione. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Festa della Madonna della Consolazione 2026”. Per la compilazione sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente il modello A allegato all’avviso e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria.

Scadenza fissata alle ore 12 del 25 agosto 2026

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune di Reggio Calabria e dovranno in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25 agosto 2026. Il Comune precisa che le istanze trasmesse oltre il termine previsto saranno considerate irricevibili e non produrranno alcun effetto. La presentazione tardiva, inoltre, non consentirà agli operatori interessati di acquisire alcun titolo di priorità per eventuali future assegnazioni.

Reggio Calabria si prepara alle celebrazioni della Madonna della Consolazione

Con l’apertura della procedura per i posteggi commerciali delle Feste Mariane, entra dunque nel vivo anche la macchina organizzativa in vista delle celebrazioni di settembre. Le Feste Mariane di Reggio Calabria, legate alla profonda devozione cittadina per la Madonna della Consolazione, rappresentano ogni anno un momento centrale non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche per la vita sociale e commerciale della città. Gli operatori interessati dovranno quindi prestare particolare attenzione alle modalità di compilazione e trasmissione della domanda e soprattutto alla scadenza del 25 agosto, oltre la quale non sarà più possibile partecipare alla procedura di assegnazione prevista per l’edizione 2026.