Reggio Calabria, fede e tradizione a Gallico Marina: la Madonna di Porto Salvo torna sulla “Via del Mare” | FOTO E VIDEO

Una comunità intera raccolta tra la spiaggia, il lungomare e le acque dello Stretto di Messina per rinnovare una delle tradizioni religiose più sentite del territorio. Si sono conclusi ieri sera a Gallico Marina, nella periferia nord di Reggio Calabria, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo, culminati nella solenne processione lungo la “Via del Mare” e nella suggestiva calata a mare della vara della Madonna. Il momento conclusivo della festa ha richiamato fedeli, residenti e visitatori, riuniti per accompagnare il simulacro e partecipare a una celebrazione che racconta il legame profondo tra il borgo marinaro, la devozione popolare e il mare. L’edizione 2026 era iniziata il 24 luglio con un articolato programma di appuntamenti religiosi e iniziative civili, per poi raggiungere il suo momento centrale domenica 2 agosto con le celebrazioni e la processione.

La processione della Madonna di Porto Salvo a Gallico Marina

Il cuore dei festeggiamenti è stato ancora una volta rappresentato dalla processione di Maria Santissima di Porto Salvo, accompagnata lungo le strade di Gallico Marina fino alla costa. La vara, trasportata con attenzione e devozione dai portatori, ha raggiunto la spiaggia tra le preghiere e l’emozione delle persone presenti. È proprio davanti al mare che si è ripetuto il gesto più atteso: la spettacolare “calata” a mare della Madonna, una tradizione capace ogni anno di trasformare il litorale di Gallico in un grande luogo di raccoglimento collettivo. Il simulacro è stato avvicinato all’acqua e affidato simbolicamente al mare, in una scena che unisce fede, identità e memoria. La processione sulla “Via del Mare” rappresenta infatti il momento centrale della festa patronale e rinnova il legame storico tra la Madonna di Porto Salvo e la comunità marinara del quartiere reggino.

La spettacolare calata a mare della vara della Madonna

La calata a mare della vara non è soltanto un passaggio della processione, ma costituisce uno degli istanti più intensi e caratteristici dell’intera celebrazione. La discesa verso la spiaggia avviene con grande cautela, mentre fedeli e curiosi seguono in silenzio il movimento dei portatori e il progressivo avvicinamento del simulacro alla battigia. Il mare diventa così parte integrante del rito. La Madonna viene venerata come riferimento e protezione per chi vive sulla costa, per i pescatori, per i naviganti e per tutte le famiglie che conservano un rapporto quotidiano con lo Stretto di Messina.

Gallico Marina rinnova il legame tra fede e mare

La festa di Maria Santissima di Porto Salvo conserva un valore che va oltre il singolo appuntamento religioso. È un momento nel quale la comunità di Gallico Marina riscopre le proprie radici, accoglie chi torna nel quartiere durante l’estate e trasmette alle nuove generazioni una tradizione profondamente legata alla storia del territorio. Il mare, osservato quotidianamente dalle case e dalle strade del borgo, diventa durante la processione il luogo nel quale affidare speranze, preghiere e richieste di protezione. La partecipazione popolare conferma quanto questa ricorrenza continui a essere sentita dagli abitanti e da quanti, anche dopo essersi trasferiti altrove, tornano ogni anno per assistere alla festa. La devozione verso la Madonna di Porto Salvo si intreccia così con la cultura marinara di Gallico e con il paesaggio unico dello Stretto, facendo della processione un patrimonio religioso e identitario che si rinnova nel tempo.

La festa conclusa dopo dieci giorni di celebrazioni

I festeggiamenti del 2026 si erano aperti il 24 luglio e sono proseguiti fino al 2 agosto, alternando celebrazioni liturgiche e momenti di incontro per la comunità. Il programma ha accompagnato i fedeli verso la giornata conclusiva, caratterizzata dalle celebrazioni eucaristiche e dalla solenne processione. La conclusione della festa ha restituito ancora una volta immagini di grande partecipazione e raccoglimento. La discesa della vara verso il mare, l’attesa sulla spiaggia e il passaggio della Madonna lungo la costa hanno segnato il momento più emozionante di una ricorrenza profondamente amata. Con la tradizionale calata a mare di Maria Santissima di Porto Salvo, Gallico Marina ha rinnovato una delle sue immagini più rappresentative: la Madonna davanti allo Stretto, circondata dai fedeli e accompagnata da una comunità che continua a custodire la propria storia attraverso la fede e le tradizioni.