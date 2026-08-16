Reggio Calabria, falò e rifiuti sulla spiaggia delle tartarughe: “uno sfregio alla natura” | FOTO E VIDEO

“Risveglio da un incubo di mezza estate..come ogni estate si rimane impotente di fronte lo sfregio che l uomo..pardon..animale…perpreta ai danni della natura. Stamattina il risveglio doloroso imbarazzante e impotente. Le immagini parlano chiaro..un fuoco lasciato acceso con bottiglie di plastica al suo interno, bottiglie di vetro bicchieri colmi di alcolici e tanto altro. Una notte di baldoria di brindisi di rumore e poi avete lasciato la firma. I fuochi sono stati accesi dopo aver portato un camion di materiale anche mobilio che con le vernici avranno sicuramente annebbiato e intossicato le menti delle bestie che hanno fatto tutto questo”. E’ questa la segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria e lettrice di StrettoWeb.

“Non crediamo nei miracololi ma speriamo che si possa attivare un servizio di pronto intervento al quale rivolgersi per segnalare tutti i fuochi accesi o in prossimità dell accensione. La spiaggia è quella del Fratino…la spiaggia dove ogni anno avviene la schiusa delle uova di Caretta Caretta e del giglio di mare. Ma di associazioni che avrebbero potuto vigilare sul territorio qua non se ne vedono mai. Detto ciò le ordinanze della Capitaneria di Porto esistono e auspichiamo che si facciano controlli sanzioni arresti e soprattutto che ciò che è di tutti venga rispettato”.