Reggio Calabria, emergenza rifiuti a Sambatello: “da pochi sacchetti a una discarica a cielo aperto”

“Mi trovo costretto, pur senza alcuna volontà di fare polemica, a rendere pubblica una situazione che sta creando notevoli disagi alla nostra comunità di Sambatello. Come amministratore di circoscrizione non posso far finta di nulla: il compito di chi rappresenta il territorio è ascoltare i cittadini e dare risposte concrete. Ho cercato di affrontare il problema segnalando più volte la criticità alla società Ecologia Oggi, trovando anche un’iniziale disponibilità. Purtroppo, a distanza di quasi 20 giorni, quello che era un piccolo accumulo di pochi sacchetti si è trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto”. E’ questa la segnalazione inviata dal consigliere Chirico della III circoscrizione di Reggio Calabria.

“La situazione attuale sta causando gravi problemi alla circolazione stradale e all’igiene pubblica. La presenza di topi e animali randagi, che disperdono i rifiuti per strada, unita agli odori nauseabondi, sta costringendo i residenti a tenere le finestre sigillate nonostante le alte temperature di questo periodo. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: la vicinanza dell’impianto di smaltimento, soprattutto nei periodi estivi e nelle fasi di maggiore emergenza, comporta già di per sé notevoli disagi legati agli odori. Proprio per questo, appare doveroso che almeno la pulizia e la rimozione delle microdiscariche presenti sul territorio vengano affrontate con la massima tempestività, evitando che il problema si aggravi ulteriormente e finisca per pesare ancora di più sulla qualità della vita dei residenti”.

“Ci tengo a precisare che siamo ben consapevoli dell’impegno richiesto e del carico di lavoro che grava sulla società, così come riconosciamo che il servizio di raccolta ordinario viene effettuato regolarmente. È tuttavia un controsenso vedere i cassonetti regolarmente svuotati e, proprio accanto ad essi, cumuli di spazzatura abbandonata che vanificano il lavoro svolto e deturpano il quartiere. Si chiede a Ecologia Oggi maggiore attenzione e rapidità nel risolvere queste situazioni limite. Confidiamo in un tempestivo intervento straordinario di bonifica per restituire al più presto decoro, igiene e vivibilità all’area interessata”.