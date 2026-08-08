Reggio Calabria e gli ecomostri di San Brunello: la fine della storica onta delle ex palazzine Ardis, da Cannizzaro un’azione epocale per il futuro della città

La notizia ha scosso l’estate di Reggio Calabria, ma forse è persino passata in sordina rispetto alla sua reale entità storica, simbolica e urbanistica. Per comprendere a fondo la portata dell’annuncio riguardante l’abbattimento degli ecomostri di San Brunello, è fondamentale ripercorrere le origini oscure di questa grande incompiuta. La storia delle ex Palazzine Ardis di Reggio Calabria affonda le sue radici nei decenni passati, in un’epoca in cui la pianificazione urbanistica cedeva fin troppo spesso il passo a speculazioni edilizie e a scelte progettuali a dir poco scellerate. Nate con il nobile intento di ospitare la Casa dello Studente per i fuori sede del limitrofo Ateneo reggino, queste enormi colate di cemento furono incredibilmente innalzate all’interno del letto del torrente Annunziata, nella zona di San Brunello.

Costruire nel greto di un corso d’acqua non ha rappresentato soltanto un azzardo geologico e ambientale gravissimo, ma ha trasformato un progetto utile alla collettività in un clamoroso esempio di malaffare e irrazionalità amministrativa. Le strutture non furono mai completate, tramutandosi rapidamente in scheletri di cemento armato, un’onta per la città che ha deturpato irrimediabilmente il paesaggio alle porte della collina universitaria.

I lavori per la realizzazione della Casa dello Studente iniziarono ufficialmente nel 2000. Il progetto, che aveva avuto tutte le approvazioni burocratiche, amministrative e politiche negli anni precedenti, prevedeva un grande complesso residenziale da 400 posti letto destinato agli studenti fuori sede dell’Università Mediterranea. Tuttavia, il cantiere ebbe vita brevissima: nel 2002, dopo soli due anni e con appena il 35% dell’opera realizzata, i lavori si fermarono definitivamente.

L’incubo burocratico: i vincoli dell’ex Ardis e la legge del 2007

La persistenza di queste macerie verticali non è stata causata solamente dalla mancanza di fondi o dalla cattiva volontà, ma anche da un vero e proprio labirinto burocratico e legislativo che ne ha paralizzato le sorti per oltre vent’anni. Gli immobili appartenevano originariamente all’Ardis, l’ente regionale che si occupava del diritto allo studio. Quando l’ente fu soppresso e i beni vennero trasferiti all’Università Mediterranea, un vincolo stringente stabilito dall’articolo 11 della legge regionale numero 9 del 2007 imponeva che quelle strutture potessero essere destinate esclusivamente ad uso di “alloggi” per studenti. Questo vincolo legislativo ha creato un paradosso insormontabile: le palazzine, pericolanti e costruite abusivamente in un torrente, non potevano essere adibite ad alloggi sicuri, ma al contempo la loro rigida destinazione d’uso impediva all’Ateneo di demolirle per riqualificare l’area con altri servizi. Così, per decenni, le ex Palazzine Ardis sono rimaste immobili, ostaggio della burocrazia, trasformandosi nel simbolo del degrado, del crimine ambientale e dell’incapacità dello Stato di porre rimedio ai propri clamorosi errori.

La svolta legislativa del 2026: il preludio alla liberazione

Il muro di gomma dell’immobilità amministrativa ha finalmente iniziato a sgretolarsi nella primavera del 2026. A maggio di quest’anno, infatti, il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato una modifica normativa cruciale, promossa dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo sempre su input politico di Francesco Cannizzaro. Questo intervento legislativo ha esteso il vincolo di destinazione degli immobili dell’ex Ardis, permettendo all’Ateneo un utilizzo molto più flessibile degli spazi per una gamma più ampia di servizi universitari essenziali, non limitandoli più esclusivamente alla residenzialità. È stato questo il grimaldello burocratico che ha permesso di sbloccare una situazione incancrenita da un ventennio. Rimuovendo l’obbligo di fare di quelle rovine fatiscenti degli alloggi, si è finalmente aperta la strada legale per procedere alla loro totale cancellazione, gettando le basi per un’autentica e profonda rigenerazione urbana.

L’asse Bernini-Cannizzaro: il coraggio politico di demolire il malaffare

L’aspetto più dirompente di questa vicenda è la rapidità con cui la nuova amministrazione comunale ha saputo trasformare un’opportunità legislativa in un’azione politica tangibile. A poche settimane dal suo insediamento, il neo Sindaco Cannizzaro ha portato a casa un risultato di valenza epocale. L’ennesimo, dopo tutti quelli ottenuti da Deputato. L’arrivo in città del Ministro Bernini e l’annuncio ufficiale dell’avvio del tavolo permanente per l’abbattimento immediato degli ecomostri rappresentano un cambio di paradigma totale. Troppo spesso la politica si concentra sull’inaugurazione del nuovo, trascurando le ferite del passato. Invece, questa visione amministrativa dimostra che una buona politica ha il dovere morale non solo di fare ex novo, ma anche di distruggere lo “schifo” del vecchio. La demolizione delle ex Palazzine Ardis non è una semplice operazione edilizia, ma un atto di giustizia sociale ed estetica. È la dimostrazione che lo Stato è presente, che le ferite inferte al territorio dal malaffare possono essere sanate e che i tempi biblici della burocrazia italiana possono essere abbattuti quando esiste una volontà politica chiara, forte e determinata.

Verso il nuovo campus universitario e il Parco delle Scienze Motorie

Il futuro di Reggio Calabria passa ora attraverso gli spazi che verranno riqualificati e liberati dalle macerie. Quella che per mezzo secolo è stata un’opera incompiuta e fonte di vergogna, lascerà il posto a un’infrastruttura d’eccellenza. Il progetto promosso di concerto con il Rettore Zimbalatti prevede infatti la nascita di una grande “Oasi Verde” e del modernissimo Parco delle Scienze Motorie. Questo intervento si innesta armoniosamente all’interno del più vasto e ambizioso progetto del nuovo campus universitario, che mira a ricucire il rapporto tra l’Ateneo e i quartieri circostanti, ponendo fine all’isolamento della collina accademica. Spazi aperti, laboratori universitari integrati nel paesaggio, strutture sportive e servizi all’avanguardia sostituiranno il grigiore del cemento abusivo. Grazie a questa operazione coraggiosa, Reggio Calabria si candida a diventare una città universitaria proiettata nel futuro, capace di attrarre capitali umani dal bacino del Mediterraneo, offrendo ai giovani non più il ricordo di speculazioni passate, ma un ecosistema formativo moderno, sano e vitale.