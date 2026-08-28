Reggio Calabria, due ragazze aggredite e rapinate da un extracomunitario: soccorse dal 118 e accompagnate al Pronto Soccorso

Apprensione questa mattina a Reggio Calabria, dove due ragazze sono rimaste coinvolte in una violenta aggressione con rapina da parte di un extracomunitario e successivamente è stato necessario l’intervento dei soccorritori. A prestare subito soccorso alle due ragazze sembrerebbe sia intervenuto un uomo che è stato anche lui preso a calci e pugni dall’extracomunitario. L’episodio ha fatto scattare l’allarme e sul luogo della vicenda è arrivato il personale del 118, chiamato a prestare le prime cure alle giovani dopo il violento episodio. Le due ragazze, dopo essere state assistite dai soccorritori, sono state successivamente trasferite al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti medici. Le loro condizioni sono state valutate dal personale sanitario, mentre restano da chiarire tutti gli aspetti relativi alla dinamica dell’aggressione e alle responsabilità.

L’intervento dei soccorsi dopo l’aggressione

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, l’episodio si è verificato in città e ha coinvolto le due giovani, che sarebbero state avvicinate e successivamente vittime di un’azione violenta finalizzata alla sottrazione di alcuni beni personali. La richiesta di aiuto ha portato all’attivazione del servizio di emergenza sanitaria, con l’arrivo degli operatori del 118 che hanno effettuato le valutazioni iniziali e fornito assistenza alle ragazze prima del trasferimento in ospedale. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha consentito di garantire alle vittime le cure necessarie e il successivo controllo presso la struttura sanitaria cittadina.

Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto

Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, individuare eventuali responsabili e chiarire ogni dettaglio della vicenda. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire il contesto nel quale è maturata l’aggressione, verificando eventuali testimonianze e informazioni disponibili. L’episodio riporta nuovamente al centro il tema della sicurezza urbana e della necessità di contrastare fenomeni di violenza e criminalità ai danni dei cittadini, soprattutto quando a essere coinvolte sono persone giovani.

Reggio Calabria, cresce l’attenzione sui fenomeni di violenza

La vicenda delle due ragazze aggredite e rapinate si inserisce in un quadro nel quale le istituzioni e le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione sul territorio per prevenire episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza nelle aree frequentate dalla popolazione. L’intervento del 118 ha rappresentato il primo fondamentale supporto dopo l’accaduto, confermando il ruolo centrale del sistema di emergenza sanitaria nelle situazioni in cui, oltre all’aspetto investigativo, è necessario intervenire rapidamente per tutelare la salute delle persone coinvolte. Le condizioni delle due giovani e gli sviluppi delle indagini saranno ora gli elementi da monitorare nelle prossime ore per comprendere pienamente la gravità dell’accaduto e l’evoluzione della vicenda.