Reggio Calabria, disservizi idrici in città: giovedì acqua a rischio dalle 7 fino a fine lavori

Nuovi possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua a Reggio Calabria. A comunicarlo è Sorical, che ha diffuso nella serata di mercoledì 19 agosto un avviso rivolto agli utenti della zona di via Cardinale Portanova, interessata nelle prossime ore da un intervento programmato sulla rete idrica. L’intervento è previsto per giovedì 21 agosto e potrebbe determinare problemi nella regolare distribuzione dell’acqua alle utenze servite nella zona. L’avviso ufficiale chiarisce che le criticità saranno legate a un’attività di manutenzione programmata.

Acqua a rischio dalle 7 di giovedì 21 agosto

Secondo quanto comunicato da Sorical, i possibili disservizi idrici in via Cardinale Portanova inizieranno a partire dalle ore 7:00 di giovedì 21 agosto e potranno protrarsi fino alla conclusione delle operazioni tecniche. Non viene quindi indicato un orario preciso per il ritorno alla completa normalità: la durata delle eventuali interruzioni o riduzioni dell’erogazione sarà direttamente collegata ai tempi necessari per portare a termine l’intervento.

Sorical: servizio ripristinato al termine dell’intervento

La società precisa che il servizio idrico sarà ripristinato al termine dei lavori. Gli utenti della zona interessata dovranno pertanto tenere conto della possibilità di registrare temporanee anomalie nella fornitura nel corso della giornata. L’avviso riguarda specificamente via Cardinale Portanova a Reggio Calabria e invita implicitamente i residenti e le attività presenti nell’area a organizzarsi in vista dei possibili disagi. Sorical si è inoltre scusata con gli utenti per gli eventuali inconvenienti provocati dalle operazioni programmate.

Disservizi idrici a Reggio Calabria, il numero per segnalare i guasti

Per eventuali problemi tecnici, Sorical mette a disposizione degli utenti il servizio di gestione guasti H24 al numero gratuito 800 069 129, attivo sette giorni su sette. Il servizio può essere utilizzato per segnalare, tra le altre criticità, interruzioni dell’acqua, cali di pressione, perdite sulla rete pubblica e malfunzionamenti dei contatori ed è riservato agli utenti Sorical. L’intervento previsto per giovedì rientra nelle attività programmate sulla rete e, salvo ulteriori comunicazioni, la normale erogazione idrica a Reggio Calabria nella zona interessata tornerà progressivamente regolare una volta terminate le operazioni.