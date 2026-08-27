Reggio Calabria, Denis Nesci (FdI-ECR) nomina la nuova referente per le relazioni istituzionali nell’area metropolitana | NOME

Rafforzare il rapporto tra Europa e territori, creando un collegamento sempre più diretto tra le istituzioni comunitarie e le realtà locali. È questo l’obiettivo alla base dell’incarico conferito dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci alla dottoressa Simona Monteleone, nominata Consigliere per le Relazioni Istituzionali e lo Sviluppo Territoriale – Referente dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Nesci, coordinatore del Gruppo ECR nella Commissione per lo Sviluppo Regionale (REGI) del Parlamento europeo, punta così a consolidare una presenza istituzionale capace di raccogliere esigenze, proposte e progettualità provenienti dal territorio calabrese e favorire un dialogo costante con Bruxelles.

La nuova referente avrà il compito di contribuire alle attività di ascolto e raccordo con sindaci e amministratori locali, enti pubblici, associazioni di categoria, terzo settore, ordini professionali, imprese e parti sociali. L’obiettivo è promuovere momenti di confronto e approfondimento sulle politiche europee, sulle opportunità disponibili e sugli strumenti che l’Unione europea mette a disposizione dei territori. “Continuiamo a costruire una presenza concreta sui territori – dichiara Nesci – perché sono convinto che l’Europa debba essere sempre più vicina alle comunità locali. Il nostro compito è creare un collegamento diretto tra Bruxelles e la Calabria, raccogliendo esigenze, proposte e progettualità e facendo conoscere maggiormente le opportunità offerte dalle politiche europee”.

Nesci: “Una struttura capace di ascoltare e dialogare”

La scelta di Simona Monteleone, spiega Nesci, nasce dalla volontà di rafforzare il lavoro già avviato nell’Area metropolitana di Reggio Calabria, costruendo una struttura in grado di trasformare le istanze del territorio in un’interlocuzione stabile con le istituzioni europee. “La scelta di Simona – prosegue Nesci – nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente il lavoro che stiamo portando avanti nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Vogliamo una struttura capace di ascoltare, dialogare e trasformare le istanze locali in un’interlocuzione costante con le istituzioni. Sono certo che Simona saprà svolgere questo incarico con serietà, entusiasmo e grande attenzione verso le esigenze delle nostre comunità”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dall’europarlamentare per rendere più efficace il rapporto tra il livello europeo e quello locale, con particolare attenzione alle opportunità di sviluppo e ai bisogni delle comunità calabresi. “Continueremo a lavorare – conclude Nesci – per portare l’Europa nei territori e, allo stesso tempo, far arrivare con maggiore forza la voce dei territori in Europa”.