Reggio Calabria, degrado in via Reggio Campi: segnalata presenza di rifiuti e cattivi odori | FOTO

Un cittadino di Reggio Calabria ha segnalato a StrettoWeb una situazione di incuria all’angolo tra via Reggio Campi e via Cortese, denunciando la presenza di spazzatura, ingombranti e odori sgradevoli. Secondo quanto riferito dal cittadino, la zona sarebbe interessata da una situazione di degrado che si protrarrebbe da tempo. Nel dettaglio, vengono segnalati rifiuti abbandonati, materiale ingombrante e una generale condizione di incuria che, sempre secondo la segnalazione, avrebbe creato anche problemi legati ai cattivi odori.

A corredo della segnalazione sono state allegate alcune immagini che mostrerebbero la presenza di rifiuti e materiali abbandonati lungo la strada. La richiesta del cittadino è quella di un intervento per ripristinare condizioni di maggiore decoro e igiene nella zona. La segnalazione viene riportata come testimonianza di un disagio evidenziato da un residente, in attesa di eventuali interventi da parte degli enti competenti.