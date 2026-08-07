Reggio Calabria, Daniele Romeo vicepresidente della Commissione Controllo e Garanzia. Palmara: “riconoscimento a esperienza e affidabilità”

Daniele Romeo è stato nominato vicepresidente della IX Commissione consiliare Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria. A commentare la nomina è il presidente di Reggio Futura, Italo Palmara, che ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico affidato al capogruppo del movimento. “Esprimo, a nome mio e di tutta la comunità di Reggio Futura, grande soddisfazione per la nomina di Daniele Romeo a vicepresidente della IX Commissione consiliare Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria e gli auguro buon lavoro”, dichiara Palmara.

Secondo il presidente di Reggio Futura, la nomina rappresenta un riconoscimento al percorso maturato da Romeo nelle istituzioni cittadine. “Si tratta di un ulteriore e significativo riconoscimento – aggiunge – per una persona che può mettere al servizio dell’istituzione una consolidata esperienza politico-amministrativa e una profonda conoscenza della macchina comunale. Un percorso, quello di Daniele, contraddistinto da coerenza, correttezza e da una condotta personale e politica moralmente ineccepibile”.

Palmara richiama quindi le funzioni della Commissione Controllo e Garanzia, sottolineandone il ruolo nell’attività istituzionale del Comune. “La Commissione Controllo e Garanzia – prosegue il presidente di Reggio Futura – riveste un ruolo particolarmente delicato, perché alla funzione di verifica sull’attività dell’Ente affianca quella di tutela della trasparenza e del corretto funzionamento dell’amministrazione. È quindi importante che al suo interno operino persone capaci di esercitare le proprie responsabilità con equilibrio, rigore e indipendenza di giudizio”.

Il presidente di Reggio Futura conclude esprimendo fiducia nel lavoro che Romeo svolgerà nel nuovo incarico. “Sono certo che il nostro capogruppo Daniele Romeo – conclude Palmara – saprà interpretare anche questo incarico con il senso delle istituzioni e lo spirito di servizio che hanno sempre caratterizzato il suo impegno, contribuendo a un confronto serio e costruttivo nell’esclusivo interesse della città”.