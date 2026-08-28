Reggio Calabria, “Crescere Insieme”: salute, scuola e famiglie in rete per il benessere dei bambini

Mettere al centro il bambino nella sua globalità, creando un dialogo tra chi si occupa della sua salute, chi lo accompagna nel percorso educativo e scolastico e chi ne condivide quotidianamente la crescita. È questo l’obiettivo di “Crescere Insieme – Professionisti della salute e dell’educazione incontrano famiglie, scuola e territorio”, la giornata divulgativa in programma sabato 5 settembre 2026, dalle 8.30 alle 14.00, presso la Sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria.

L’iniziativa nasce a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico e alla vigilia della III edizione di Neo-Pedia, Convegno di Pediatria e Neonatologia, previsto per l’11 e 12 settembre e presieduto dalla dottoressa Mariarosa Calafiore. “Crescere Insieme” anticipa idealmente il confronto scientifico del convegno aprendolo all’intera comunità, con l’obiettivo di portare competenze sanitarie, pedagogiche ed educative fuori dai rispettivi ambiti per favorire un confronto diretto con famiglie, scuola e territorio.

Il bambino al centro tra visione, apprendimento ed emozioni

La giornata prenderà il via alle 8.30 con l’accoglienza dei partecipanti, mentre alle 9.00 sono previsti i saluti istituzionali. Dalle 9.30 alle 11.30 si svolgerà la prima sessione dal titolo “Crescere, imparare, stare bene – Sguardi diversi sul bambino tra visione, apprendimento, emozioni e scuola”, fruibile anche da remoto per consentire una partecipazione più ampia. Ad aprire i lavori sarà, in collegamento da remoto, il dott. Americo Meale, conosciuto come “Ortottista Atipico”, ortottista funzionale specializzato nella valutazione delle interferenze visive in relazione all’apprendimento e alle difficoltà scolastiche nei bambini.

Con l’intervento “Visione e apprendimento: l’importanza della percezione visiva nella quotidianità scolastica dei bambini”, verrà approfondito il rapporto tra sistema visivo e attività quotidiane richieste ai bambini nel percorso scolastico, un aspetto spesso poco conosciuto dalle famiglie ma fondamentale per una lettura più completa delle difficoltà e delle potenzialità individuali.

Accanto al tema della visione sarà protagonista anche l’approccio pedagogico della dott.ssa Maila Ielo, Pedagogista Clinico® e Coordinatrice pedagogica di rete presso nidi e scuole dell’infanzia del territorio, con l’intervento “Cambiare sguardo, cambiare crescita. Vedere il bambino oltre ciò che appare, per accompagnarlo nelle sue possibilità”. Un contributo dedicato alla necessità di superare etichette e giudizi immediati, imparando a interpretare comportamenti, difficoltà e capacità del bambino all’interno del suo personale percorso di crescita.

Primo soccorso pediatrico: una sessione pratica per imparare a intervenire

Dalle 11.45 alle 14.00 il programma entrerà nella fase più pratica con la seconda sessione, dal titolo “Sapere per proteggere – Dalla prevenzione all’azione: primo soccorso, manovre di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica”. Non sarà una semplice lezione frontale, ma una vera sessione pratica e interattiva. Gli istruttori della SIMEUP – Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica illustreranno le manovre di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica, coinvolgendo direttamente i partecipanti che potranno esercitarsi sui manichini sotto la guida degli esperti. L’obiettivo è trasformare le informazioni ricevute in gesti concreti, rispondendo a una domanda fondamentale: sapremmo davvero cosa fare se un bambino davanti a noi avesse bisogno di aiuto?

La sessione sarà guidata dalla dott.ssa Mariarosa Calafiore, medico chirurgo specialista in Pediatria e Neonatologia, Direttore UOC di Pediatria e Neonatologia a Polistena e Presidente SIMEUP Calabria; dalla dott.ssa Stefania Zampogna, medico chirurgo specialista in Pediatria e Neonatologia, Direttore UOC di Pediatria a Crotone, past president SIMEUP e Consigliere SIMEUP; dal dott. Antonino Putortì, pediatra di libera scelta e Presidente SIMPE Calabria; e dalla dott.ssa Maria Rosa Velletri, medico chirurgo specialista in Pediatria e Neonatologia, istruttore SIMEUP e consulente professionale in allattamento materno IBCLC.

Una rete tra famiglia, scuola e professionisti per accompagnare la crescita

Il filo conduttore dell’iniziativa è la convinzione che la crescita e il benessere di un bambino non possano essere affrontati separando salute, apprendimento, emozioni ed educazione. La costruzione di una rete tra famiglie, scuola e professionisti permette di offrire strumenti più efficaci per comprendere, accompagnare e proteggere i più piccoli.

“Crescere Insieme” è rivolto a pediatri, dirigenti scolastici, pedagogisti, genitori e futuri genitori, familiari, insegnanti, caregiver, baby sitter e a chiunque sia quotidianamente a contatto con i bambini. Più che un convegno tradizionale, l’appuntamento vuole essere uno spazio aperto di confronto, dove poter porre domande, ascoltare punti di vista differenti e dialogare direttamente con professionisti di ambiti diversi.

Alla base dell’iniziativa c’è un principio semplice: “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Un villaggio composto da famiglia, scuola, pediatri, professionisti sanitari e pedagogici, educatori, nonni, caregiver e tutte le persone che accompagnano un bambino nel suo percorso di crescita. La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.