Reggio Calabria, controlli straordinari a Piazza Sant’Agostino: 99 persone identificate e tre espulsioni

Martedì, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza Sant’Agostino di Reggio Calabria, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità, nonché al rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza. Nel corso dell’attività sono state complessivamente identificate 99 persone, di cui 18 con precedenti di polizia. Tra le persone controllate, sono state verificate le posizioni di 18 cittadini stranieri sul territorio italiano. Di questi, tre sono risultati irregolari e, pertanto, sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura e fotosegnalati; due cittadini, rispettivamente di nazionalità tunisina e marocchina, sono stati espulsi con l’ordine ad abbandonare il territorio nazionale, mentre un soggetto di nazionalità indiana è stato espulso con accompagnamento immediato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. Infine, tre cittadini di nazionalità straniera sono stati denunciati in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

L’attività ha interessato anche la circolazione stradale: sono stati effettuati 6 posti di controllo, durante i quali sono stati fermati 34 veicoli. Per l’occasione, nel dispositivo operativo sono stati complessivamente impiegati 26 poliziotti, di cui 2 appartenenti alla Divisione Polizia Anticrimine, 2 all’Ufficio Immigrazione, 10 al Reparto Prevenzione Crimine, 2 alla Polizia Scientifica e 10 al Reparto Mobile.

Il servizio si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio predisposte dalla Polizia di Stato, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le situazioni di illegalità e di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari che, per gli indagati, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.