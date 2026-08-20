Reggio Calabria, cimitero di Sambatello nel degrado: “il carro funebre non riesce ad arrivare fino in fondo”

Il consigliere di Circoscrizione della lista “Uniti per Reggio Nord Giordano Presidente” Tonino Modafferi richiama con forza l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulle condizioni in cui versa il cimitero di Sambatello, chiedendo un intervento urgente sia per la viabilità di accesso sia per la pulizia dell’area cimiteriale. “La situazione è ormai inaccettabile – sottolinea Modafferi –. Il cimitero si presenta in condizioni di forte degrado e necessita di un intervento di pulizia e manutenzione. Ancora più grave è la situazione della strada che conduce al cimitero, ormai fortemente dissestata e difficilmente percorribile”.

Le condizioni della strada sono tali da creare problemi anche durante i funerali. Il carro mortuario, infatti, in alcuni casi non riesce a raggiungere l’area cimiteriale fino in fondo, costringendo a interrompere il percorso a causa delle pessime condizioni della carreggiata. “Non possiamo permettere che una situazione del genere continui – aggiunge il consigliere Modafferi –. Stiamo parlando di un luogo che merita dignità e rispetto. I nostri defunti e le loro famiglie hanno diritto a un cimitero decoroso e facilmente raggiungibile, soprattutto in un momento delicato come quello di un funerale”.

Modafferi chiede pertanto un intervento tempestivo per il ripristino della strada di accesso al cimitero di Sambatello e una concreta opera di pulizia e manutenzione dell’area cimiteriale. “Chiedo all’Amministrazione di intervenire al più presto. Non servono più rinvii: occorre restituire dignità al cimitero di SAMBATELLO e garantire alle famiglie la possibilità di accompagnare i propri cari nel loro ultimo viaggio in condizioni di decoro e rispetto”.