Reggio Calabria, Cannizzaro rilancia pulizia e decoro: mini isole sul Lungomare e interventi alle Mura Greche | FOTO

Rafforzare la pulizia, migliorare la raccolta dei rifiuti e restituire decoro ai luoghi più rappresentativi di Reggio Calabria. È questa la linea d’intervento indicata dalla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, impegnata in queste settimane in una serie di operazioni sul territorio cittadino. L’attenzione si concentra in particolare sul Lungomare Falcomatà, autentico biglietto da visita della città, dove l’amministrazione intende collocare delle mini isole per il conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è offrire a cittadini, attività commerciali e visitatori punti più funzionali per la raccolta, limitando l’abbandono dei sacchetti e migliorando l’aspetto complessivo della passeggiata.

La scelta si inserisce in un programma più ampio che punta a intervenire tanto sulle emergenze più visibili quanto sulle carenze di manutenzione accumulate nel corso degli anni. Per la nuova amministrazione, infatti, il rilancio della città deve partire anche dalla gestione quotidiana degli spazi pubblici.

Mini isole sul Lungomare per migliorare la raccolta dei rifiuti

L’introduzione delle mini isole sul Lungomare di Reggio Calabria dovrebbe contribuire a rendere più ordinato il conferimento dei rifiuti in una zona attraversata ogni giorno da migliaia di persone, soprattutto durante la stagione estiva e in occasione delle manifestazioni ospitate nel centro cittadino. La Via Marina rappresenta uno dei luoghi più frequentati dai reggini e dai turisti. Proprio per questo, la presenza di rifiuti o di contenitori insufficienti finisce per produrre un impatto particolarmente evidente sull’immagine della città. Le nuove strutture dovranno quindi rappresentare uno strumento aggiuntivo nella lotta contro il degrado, insieme al potenziamento dei controlli e agli interventi di pulizia straordinaria.

La sfida non riguarda soltanto la disponibilità dei contenitori, ma anche la loro corretta gestione. Per ottenere risultati duraturi saranno necessari svuotamenti regolari, manutenzione e collaborazione da parte degli utenti. Il sistema potrà funzionare pienamente soltanto attraverso un’organizzazione continua e comportamenti rispettosi da parte della cittadinanza.

Cannizzaro: “le Mura Greche non venivano pulite da anni”

Tra gli interventi messi in evidenza dal sindaco Cannizzaro figura anche la pulizia dell’area delle Mura Greche, uno dei siti archeologici più importanti e riconoscibili di Reggio Calabria. Secondo quanto sottolineato dal primo cittadino, il sito non sarebbe stato oggetto di una manutenzione adeguata da anni. L’area si trova lungo il Lungomare Falcomatà, all’altezza di Piazza Camagna, e custodisce il più esteso tratto visibile della cinta muraria ellenistica dell’antica città. Il complesso è protetto da una cancellata in ferro battuto e rappresenta una testimonianza preziosa della storia di Rhegion. La pulizia del sito assume quindi un significato che va oltre il semplice sfalcio della vegetazione o la rimozione dei rifiuti. Prendersi cura delle Mura Greche significa tutelare un bene storico inserito nel cuore del percorso turistico cittadino e renderlo nuovamente visibile e fruibile agli occhi dei visitatori.

Le Mura Greche al centro della valorizzazione del patrimonio cittadino

Nel corso del tempo l’area archeologica ha alternato momenti di maggiore cura a periodi segnati dalla presenza di vegetazione e dall’incuria. Già in passato erano state documentate condizioni di degrado, con richieste rivolte alle istituzioni affinché il sito venisse sottratto all’abbandono e valorizzato in maniera continuativa. Le operazioni avviate dalla nuova amministrazione intendono riportare l’attenzione su un luogo che racconta le origini della città e il suo legame con la Magna Grecia. La manutenzione, tuttavia, non potrà essere occasionale: la vera sfida sarà programmare interventi periodici, impedendo che erba alta, rifiuti e incuria tornino a nascondere i resti archeologici.

Un sito storico collocato in una posizione così centrale può diventare un elemento importante dell’offerta culturale reggina. Per raggiungere questo risultato serviranno pulizia costante, illuminazione adeguata, informazioni accessibili e una migliore integrazione con gli itinerari turistici del Lungomare.

La nuova amministrazione Cannizzaro punta sul decoro urbano

Gli interventi sul Lungomare e alle Mura Greche fanno parte del percorso avviato dall’amministrazione Cannizzaro per dare un nuovo volto a Reggio Calabria. La città presenta ancora numerose criticità legate alla manutenzione di strade, marciapiedi, aiuole, fontane, aree verdi e beni culturali, ma le prime attività intendono segnare una discontinuità rispetto agli anni di trascuratezza. Il principio indicato dalla nuova guida comunale è quello di partire dalle azioni concrete e immediatamente percepibili. La pulizia di un sito archeologico, la sistemazione di una fontana o l’installazione di nuovi punti per il conferimento dei rifiuti possono sembrare interventi circoscritti, ma incidono direttamente sulla qualità della vita e sulla percezione dello spazio urbano.

L’amministrazione dovrà adesso trasformare questa prima fase operativa in un sistema stabile di manutenzione. Solo la continuità potrà evitare che gli interventi straordinari vengano vanificati dal ritorno del degrado.

Lungomare più pulito in vista degli eventi estivi

La cura del Lungomare di Reggio Calabria assume un’importanza ancora maggiore durante il periodo estivo, quando la città ospita eventi e registra una presenza più intensa di residenti, visitatori e crocieristi. Garantire ordine e pulizia significa migliorare l’accoglienza e valorizzare uno dei panorami più suggestivi dello Stretto. Le mini isole per i rifiuti e la sistemazione delle aree storiche rappresentano dunque due aspetti della stessa strategia: rendere gli spazi pubblici più funzionali e, allo stesso tempo, recuperare l’identità culturale della città. Il percorso resta complesso e richiederà tempo, risorse e controlli, ma il segnale lanciato dalla nuova amministrazione è chiaro. Reggio Calabria vuole lasciarsi alle spalle anni di incuria e tornare a presentarsi come una città pulita, ordinata e capace di custodire il proprio patrimonio.