Reggio Calabria, Cannizzaro annuncia: “via agli ecomostri di San Brunello, parte la rigenerazione urbana” | VIDEO

“Con il Ministro Bernini ed il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti per annunciare una notizia che la Città di Reggio attende da troppi anni: l’abbattimento degli ecomostri di San Brunello (ex Palazzine Ardis) nella zona antistante la splendida collina del nostro Ateneo, con l’avvio di un nuovo grande progetto di rigenerazione urbana”. “Desidero anzitutto ringraziare il Ministro, l’amica senatrice Anna Maria Bernini, per l’attenzione che ancora una volta riserva alla Calabria e, in modo particolare, a Reggio ed al suo Ateneo”. Sono queste le parole del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro in occasione della visita in città del ministro Bernini.

“È per me motivo di grande soddisfazione poterla accogliere per la prima volta da Sindaco di questa Città, condividendo un progetto ambizioso e fortemente proiettato verso il futuro, che risponde ad una forte richiesta attesa da circa vent’anni da studenti e cittadini: eliminare definitivamente una delle più evidenti ferite urbanistiche del nostro territorio, una bruttura inaudita. Oggi annunciamo un altro fatto concreto, perfettamente coerente con il percorso intrapreso da un’Università che, in questi anni, grazie al lavoro encomiabile del Rettore Zimbalatti e di tutti i suoi dipartimenti e uffici, ha saputo distinguersi per dinamismo, visione strategica e capacità di aprirsi sempre di più alla dimensione internazionale”.

“Sono particolarmente grato al Ministro perché ha già attivato un tavolo di lavoro presso il Ministero, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’Università. Il dossier è già all’attenzione della struttura ministeriale e sono fiducioso che, nelle prossime settimane, grazie alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte, riusciremo a raggiungere questo importante obiettivo, dando ulteriore impulso al più ampio percorso di rigenerazione urbana che questa Amministrazione ha posto tra le proprie priorità.”