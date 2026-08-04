Reggio Calabria cambia volto, lavori sul Lungomare: ripulite e sistemate le fontane

Sono in corso sul Lungomare di Reggio Calabria gli interventi di pulizia, manutenzione e sistemazione delle fontane presenti lungo una delle aree più rappresentative della città. Nella mattinata di oggi gli operai sono stati impegnati nei lavori sugli impianti e nelle aree circostanti, con scavi localizzati e operazioni tecniche finalizzate al ripristino della piena funzionalità delle strutture. L’intervento rientra nell’azione avviata dalla nuova amministrazione Cannizzaro, che sta concentrando l’attenzione sulla cura degli spazi pubblici, sul decoro urbano e sulla manutenzione di quelle strutture che per molto tempo hanno mostrato evidenti segni di trascuratezza. L’obiettivo è restituire progressivamente un’immagine più ordinata e accogliente a Reggio Calabria, partendo dai luoghi maggiormente frequentati da cittadini e turisti.

La nuova amministrazione Cannizzaro punta sul decoro urbano

La sistemazione delle fontane e la pulizia generale delle strade oltre allo sfalcio delle erbacce e la cura degli alberi, rappresentano segnali importanti del cambio di passo impresso dalla nuova guida comunale. Dopo anni caratterizzati da interventi insufficienti e da una manutenzione spesso discontinua, l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro sta intervenendo per ripulire, riordinare e valorizzare diverse zone della città. Il decoro urbano è diventato uno dei principali terreni d’azione dell’amministrazione, chiamata a recuperare situazioni di degrado sedimentate nel tempo. La presenza degli operai sul Lungomare dimostra la volontà di affrontare anche i problemi apparentemente più piccoli, ma capaci di incidere profondamente sulla qualità degli spazi pubblici e sulla percezione complessiva della città.

Fontane non funzionanti, aiuole poco curate, elementi di arredo urbano deteriorati e aree trascurate hanno contribuito negli anni a indebolire l’immagine di luoghi che rappresentano il biglietto da visita di Reggio Calabria. La nuova amministrazione sta cercando di invertire questa tendenza attraverso una serie di interventi concreti e visibili.

Il Lungomare torna al centro della manutenzione cittadina

Il Lungomare Falcomatà è uno dei simboli più conosciuti di Reggio Calabria e costituisce uno spazio centrale nella vita quotidiana della città. Ogni giorno viene attraversato da residenti, sportivi, famiglie e visitatori, oltre a rappresentare uno dei primi luoghi raggiunti dai turisti che arrivano nel capoluogo. Proprio per questo la manutenzione delle fontane e degli altri elementi presenti lungo il percorso assume un valore che va oltre il semplice intervento tecnico. Restituire funzionalità e decoro a queste strutture significa contribuire alla valorizzazione dell’intera passeggiata, migliorandone l’aspetto e rendendola più curata e gradevole.

L’immagine degli operai impegnati nei lavori racconta una città nella quale si torna finalmente a intervenire sulle criticità quotidiane. La riqualificazione del Lungomare non passa soltanto attraverso grandi progetti, ma anche mediante la manutenzione ordinaria, la pulizia e il ripristino di ciò che già esiste.

Reggio Calabria, un nuovo volto dopo anni di abbandono

La nuova amministrazione Cannizzaro ha ereditato una città segnata da numerose situazioni di degrado e da una diffusa necessità di manutenzione. Il lavoro da compiere è ampio e riguarda strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, illuminazione e arredi urbani, ma i primi interventi stanno iniziando a essere visibili in diversi punti del territorio comunale. La sistemazione delle fontane sul Lungomare si inserisce in questo percorso di recupero. Dopo tanti anni di abbandono, Reggio Calabria ha bisogno di tornare a sentirsi curata, pulita e valorizzata. Ogni intervento, anche quando circoscritto, contribuisce a costruire un nuovo rapporto tra i cittadini e gli spazi pubblici.

La sfida dell’amministrazione sarà ora quella di garantire continuità agli interventi, evitando che la manutenzione si limiti a iniziative occasionali. La città necessita infatti di una programmazione costante, capace di prevenire il degrado e di assicurare nel tempo la piena funzionalità delle opere pubbliche.

Pulizia e manutenzione per rilanciare l’immagine della città

La cura del Lungomare assume un’importanza particolare anche in vista degli eventi e dei flussi turistici che interessano Reggio Calabria durante la stagione estiva. Una città più pulita e ordinata è in grado di accogliere meglio i visitatori e di valorizzare il proprio patrimonio paesaggistico, culturale e architettonico. L’intervento sulle fontane offre dunque un segnale positivo. La nuova amministrazione sta cercando di dare un nuovo volto a Reggio Calabria, intervenendo sui problemi rimasti irrisolti e riportando l’attenzione sulla qualità degli spazi condivisi. Il percorso è appena iniziato, ma la presenza dei cantieri e degli operai nelle aree simbolo della città testimonia una volontà precisa: superare gli anni dell’incuria e restituire ai reggini una città più decorosa, funzionale e all’altezza della bellezza del suo Lungomare.