Reggio Calabria, cambia l’appalto delle pulizie in ASP e GOM ma i sindacati esultano: “salvata l’occupazione e scongiurato il taglio delle ore”

FISASCAT CISL e UILTRASPORTI Reggio Calabria rivendicano il risultato raggiunto nei cambi di appalto dei servizi di pulizia e sanificazione della sanità pubblica reggina: nessuna perdita occupazionale e nessuna riduzione delle ore per i lavoratori coinvolti nel passaggio all’interno dell’ASP di Reggio Calabria e al Grande Ospedale Metropolitano. Le organizzazioni sindacali definiscono conclusa positivamente una fase considerata complessa e delicata, seguita passo dopo passo per garantire la tutela dei dipendenti coinvolti nei due cambi di gestione. Il primo ha riguardato il Grande Ospedale Metropolitano, con il subentro di Samsic Italia, mentre il secondo ha interessato l’ASP di Reggio Calabria e provincia, con il passaggio del servizio pulizie a Dussmann Service.

Secondo quanto spiegano FISASCAT CISL e UILTRASPORTI Reggio Calabria, il cambio di appalto al GOM si è svolto senza particolari criticità, coinvolgendo l’intero personale. Più articolata invece la situazione relativa all’ASP provinciale, dove la gara non è stata aggiudicata sul totale dei lavoratori ma è stata suddivisa, separando il servizio di pulizia dal facchinaggio. Il facchinaggio continuerà infatti a essere gestito da Coopservice in proroga fino al 31 dicembre, quando sarà oggetto di una nuova gara, mentre dal primo settembre il servizio di pulizia passerà ufficialmente a Dussmann Service.

La scelta delle liste separate per tutelare i lavoratori

Il nodo principale del confronto, spiegano i sindacati, ha riguardato la gestione delle liste del personale. In una prima fase sarebbe stata ipotizzata una lista unica comprendente anche i lavoratori del facchinaggio, soluzione che FISASCAT CISL e UILTRASPORTI affermano di aver contrastato perché avrebbe potuto incidere sul monte ore assegnato a Dussmann nella gara Consip. “In una prima fase del confronto si era profilata l’ipotesi, non certo sostenuta da noi, di far confluire tutti i lavoratori, compresi quelli del facchinaggio, all’interno di un’unica lista. Un’ipotesi che come FISASCAT CISL e UILTRASPORTI abbiamo subito contrastato con determinazione, perché avrebbe pesato sull’intero monte ore aggiudicato a Dussmann in sede di gara Consip, con il rischio concreto di una riduzione generalizzata delle ore per tutto il personale.”

La soluzione individuata dalle organizzazioni sindacali è stata quella di mantenere liste distinte per mansione, così da garantire la tutela prevista dall’articolo 4 della clausola di salvaguardia e impedire, secondo quanto dichiarato, la perdita di posti di lavoro. “Come FISASCAT CISL e UILTRASPORTI di Reggio Calabria abbiamo sostenuto con convinzione una linea diversa, più corretta e più garantista per tutti: liste ben distinte e contraddistinte per mansione. Una scelta che ha permesso a entrambi i gruppi di lavoratori di essere tutelati con l’articolo 4 della clausola di salvaguardia, senza che nessuna delle due mansioni perdesse un solo livello occupazionale.”

Salvaguardate ore e posti di lavoro

Il lavoro di verifica sulle liste, sulle anzianità e sulle ore assegnate ha accompagnato l’intero percorso. I sindacati spiegano di aver chiesto e ottenuto un riequilibrio delle posizioni, mantenendo autonomi i due servizi e impedendo che il fabbisogno del facchinaggio potesse incidere sulle ore destinate alle pulizie. “Abbiamo anche chiesto ed ottenuto che le liste venissero riequilibrate e che ogni servizio mantenesse la sua autonomia, impedendo che i fabbisogni del facchinaggio gravassero sulle ore delle pulizie. Un lavoro di verifica quotidiana sulle liste, sulle anzianità e sulle ore assegnate, che ha permesso di salvare tutti i livelli occupazionali”. Un risultato attribuito al lavoro congiunto delle strutture sindacali, con il coinvolgimento della segretaria generale FISASCAT CISL Reggio Calabria Anna Rosa Marrapodi, del segretario provinciale Massimiliano Raffa, delle RSA e del segretario regionale UILTRASPORTI Giuseppe Condello.

L’accordo con Dussmann e la gestione dell’esubero

Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali, l’accordo raggiunto il 24 agosto con Dussmann ha garantito ai lavoratori aventi diritto il mantenimento delle stesse ore già presenti in busta paga con Coopservice. Un passaggio ha riguardato anche le 140 ore in esubero rispetto alla gara d’appalto vinta da Dussmann. La soluzione individuata, spiegano FISASCAT CISL e UILTRASPORTI, ha permesso di evitare trasferimenti fuori provincia attraverso la gestione dell’esubero con i pensionamenti già avvenuti da agosto e quelli previsti nei prossimi mesi.

Il percorso si è concluso il 27 e 28 agosto a Scilla, con la firma dei contratti Dussmann. Una due giorni durante la quale i rappresentanti sindacali sono stati al fianco dei lavoratori per assisterli nelle scelte relative al TFR e garantire che ogni fase si svolgesse nel rispetto delle regole e della trasparenza. Ora FISASCAT CISL e UILTRASPORTI rivolgono gli auguri di buon lavoro a Samsic sul GOM e a Dussmann nelle ASP di Reggio Calabria e provincia, auspicando una maggiore valorizzazione del personale e una crescita della meritocrazia.

“Perché un personale soddisfatto, motivato e riconosciuto riesce a portare più risultati in termini di soddisfazione e di lavoro svolto in eccellenza. Ci auguriamo anche che, qualora ce ne fosse bisogno, si proceda prima con un aumento di ore ai tanti part-time involontari e, se necessario, con nuove assunzioni”. Le organizzazioni sindacali concludono ribadendo il proprio ruolo di rappresentanza dei lavoratori e la volontà di proseguire sulla strada della contrattazione. “Siamo pronti ad essere degni rappresentanti dei tanti lavoratori che ci hanno dato il loro mandato. Noi siamo il sindacato del fare, non della contrapposizione fine a se stessa, ma della tutela dei diritti e della contrattazione”.